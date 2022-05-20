الذهب يرتفع 20 جنيها دفعة واحدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-5-2022 فى بداية تعاملات اليوم بمقدار 20 جنيها، بعد إعلان البنك المركزى المصرى رفع سعر الفائدة 2%، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

جرام الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب من عيار 24 1205 جنيهاً، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 1050 جنيهاً.

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 900 جنيهاً، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 700 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 37320 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 8400 جنيها، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 1185000 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

ختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.