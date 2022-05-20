صحيفة: إيران حاولت خطف وزير الجيش الإسرائيلي السابق موشيه يعلون

كشفت وسائل إعلام عبرية الليلة الماضية، أن الاستخبارات الإيرانية حاولت استدراج أكاديميين ومسؤولين إسرائيليين كبار إلى الخارج لاختطافهم.



وأشارت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية إلى أن جهاز الأمن العام (الشاباك) رصد في الأشهر الأخيرة، نشاطات للاستخبارات الإيرانية لتشجيع أكاديميين إسرائيليين ومسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية على السفر إلى الخارج بهدف اختطافهم أو المساس بهم.



وأضافت: "انتحل عناصر الاستخبارات الإيرانية هوية محاضرين، وصحفيين ورجال أعمال، وقد تم التواصل مع الإسرائيليين بواسطة البريد الإلكتروني".



وكشفت الصحيفة أن من بين المسؤولين الذين حاولت إيران اختطافهم موشيه يعالون وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق.



