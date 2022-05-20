مصطفى خاطر وسوسن بدر ومي سليم ينعون سمير صبري

نعى الفنانون مصطفى خاطر وسوسن بدر ومي سليم، الفنان سمير صبري، الذى توفي عن عمر ناهز الـ 86 عاما خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتبت سوسن بدر عبر انستجرام “ البقاء لله في الفنان الخلوق سمير صبري ”.

وكتبت مى سليم “ البقاء لله ”.

وكتب مصطفى خاطر "انتقل الي رحمه الله الأستاذ الكبير سمير صبري

ربنا يرحمك رحمه واسعه علي قد طيبتك وحنيه قلبك ".



توفي الفنان سمير صبري، عن عمر ناهز الـ 86 عاما خلال الساعات القليلة الماضية.

وأعلن الخبر عدد من النجوم منهم الفنان مصطفى درويش، حيث نشر صورة من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك” وعلق عليها قائلاً: “البقاء لله وحده الأستاذ سمير صبري في ذمة الله، الله يرحمه”.