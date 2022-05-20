هاني شاكر ينعى سمير صبري بكلمات مؤثرة

نعى هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية وأعضاء مجلس إدارة النقابة والجمعية العمومية الفنان سمير صبري الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة من الإبداع والتفاني.

وقالت النقابة : نشاطر الشعب المصري جميعا والأسرة الفنية حزنهم ويحتسبونه عند الله من المرحومين والمغفور لهم بأذن الله داعين لأهله وأسرته ومحبيه بالصبر والسلوان.

وكان الفنان سمير صبري قد تعرض لأزمة صحية استلزمت نقله إلي المستشفى مؤخرا.

والفنان سمير صبري قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا مميزة، أبرزها: "الإخوة الأعداء، البحث عن فضيحة، جحيم تحت الماء، شنبو في المصيدة) وغيرها من الأعمال الفنية المميزة التي تعلق بها الجمهور.