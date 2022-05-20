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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 278 ألف طن من القمح بالشون والصوامع الحكومية بالمنيا

توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن جهود المحافظة متواصلة لتحقيق المستهدف من توريد الأقماح لموسم حصاد القمح لعام 2022، من خلال تجهيز 44 موقع تخزيني لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح، مؤكداً انتظام أعمال التوريد بالشون والصوامع الحكومية.

أوضح المحافظ أنه تم توريد 17150 طن و425 كيلو جرام من القمح حتى أمس الخميس، ليصل إجمالي ما تم توريده منذ بداية الموسم إلى 278175 طن و402 كيلو جرام.

أكد المحافظ، على تسهيل كافة الإجراءات على المزارعين والموردين، لافتا إلى أنه تم التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن، مشيراً الى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تستقبل أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن 114، و(2320001 - 2342200).

 

المنيا القمح الأقماح الصوامع الرئيس غرفة العمليات الرئيسية رئيس الطاقة الانتاجية

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