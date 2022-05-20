اتصدمت | حسن يوسف: سمير صبري كان لسة معايا في النادي بيحكي

عبّر الفنان حسن يوسف، عن حزنه الشديد لوفاة صديق عمره الفنان سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا في الساعات القليلة الماضية.

قال حسن يوسف، في تصريح لـ “صدى البلد”: “كان لسة معايا في النادي يوم الاربع قاعدين على الترابيزة بتاعتنا وكان طبيعي وكان جاي على كرسي متحرك من الفندق، احنا اتصدمنا بالخبر”.

وتوفى الفنان سمير صبري، اليوم الجمعة، داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر يناهز 86 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة في القلب.



يذكر أن آخر أعمال سمير صبري مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضى، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فى عدة أفلام آخرها "2 طلعت حرب للمخرج مجدي أحمد على، ومن قبله "ديدو"، من بطولة كريم فهمى وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت، و"محمد حسين" مع النجم محمد سعد، و"المشخصاتى الجزء الثانى" مع الفنان تامر عبد المنعم.