بطرس دانيال: دقيقة حداد على روح سمير صبري بافتتاح المركز الكاثوليكي.. خاص

أكد الأب بطرس دانيال -رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما- في تصريحات لـ "صدى البلد" أن حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما سيقام اليوم دون تغيير في فقراته.

وأشار إلى أن الحفل سيبدأ بدقيقة حداد على روح الراحل سمير صبري.

فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما

يتنافس بالمهرجان هذا العام خمسة أفلام من أصل ثمانية وعشرين فيلماً عُرضت تجارياً أو عبر المنصات عام 2021، والأفلام المشاركة هي: فيلم "قابل للكسر" للمخرج أحمد رشوان، فيلم "للإيجار" للمخرج إسلام بلال، فيلم "المحكمة" للمخرج محمد أمين، فيلم "برا المنهج" للمخرج عمرو سلامة، فيلم "ريتسا" للمخرج أحمد يسري.

تكريمات الدورة السبعين، فقد قررت اللجنة العُليا للمهرجان منح الجوائز التالية:

جائزة الريادة السينمائية: للفنانة القديرة/ سميرة أحمد

جائزة المركز الخاصة: للفنانة القديرة/ إلهام شاهين

جائزة فريد المزاوي: للمخرج القدير/ مجدي أحمد علي

جائزة الأب يوسف مظلوم: للفنان القدير/ محمد صبحي

جائزة الإبداع الدرامي: للفنان القدير/ أحمد عبد العزيز

جائزة الريادة الإعلامية: للإعلامية والفنانة القديرة/ نجوى إبراهيم

جائزة الإبداع الفني: للمطرب الفنان/ هاني شاكر

أما بالنسبة للأعمال الدرامية التي قُدمت عام 2021 فقد قررت اللجنة العُليا للمهرجان منح الجوائز التالية:

جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي لكل من:

الفنانة القديرة/ منى زكي عن دورها في مسلسل "لعبة نيوتن"

الفنانة المتميّزة/ أمينة خليل عن دورها في مسلسل "خلي بالك من زيزي"

جائزة أحسن ممثل في عمل درامي:

للفنان المتميّز/ محمد ممدوح عن دوره في مسلسل "خلي بالك من زيزي"

جائزة التميّز الدرامي لكل من:

الكاتبة المتميّزة/ مريم نعوم لدورها الملموس في الإشراف على كتابة العديد من الأعمال المتميّزة

المخرج المتميّز/ هاني كمال عن تأليف وإخراج مسلسل "ولاد ناس"

كما قررت اللجنة العًليا منح جائزة المركز التشجيعية:

للفنانة المتميّزة/ أسماء أبو اليزيد

هذا وسيتم في وقت لاحق الإعلان عن الترتيبات الخاصة بدخول الجمهور، وطرق الحصول على الدعوات.