فيراري SF90 تحصل على حزمة تعديلات خارقة من مانسوري.. صور

على مدار العام الماضي قامت Mansory بتعديل العديد من طرازات فيراري الخارقة ، والآن جاء الدور على إحدى اقوى سيارات الشركة الايطالية وهي سيارة SF90 التي أصبحت Mansory F9XX ، وهي متابعة لسيارة F8 Tributo التي أصبحت F8XX بعد التعديل.

فيراري SF90 تحصل على حزمة تعديل خارقة من مانسوري

يمنح الطراز F9XX الجديد فيراري تغييرًا شاملاً في التصميم مثل مكونات الهيكل الجديدة المصنوعة من الكربون، وهي تساعد في زيادة الأداء العام للسيارة، ويزيد المشبك الأمامي الخاص من القوة السفلية على المحور الأمامي، بينما يساعد الناشر المزدوج في الخلف على توجيه تدفق الهواء أسفل SF90 ويزيد القوة السفلية على المحور الخلفي.

فيراري SF90 تحصل على حزمة تعديل خارقة من مانسوري

يعد تدفق الهواء إلى المشعات الأمامية عاملاً أساسيًا أيضًا في تحول Mansory ويمنحها جناحًا خلفيًا كبيرًا ومئزرًا خلفيًا جديدًا، وكلاهما يساعد أيضًا في خلق قوة سفلية، وشهد الجزء الخلفي إصلاحًا كبيرًا، مع وجود نظام عادم رباعي الأنابيب بارز، حيث يغطي Mansory المحرك بغطاء الكربون الكامل.

فيراري SF90 تحصل على حزمة تعديل خارقة من مانسوري

ضبطت Mansory محرك V8 مزدوج الشاحن التوربيني بسعة 4.0 لتر ليولد قوة تصل الى 980 حصانًا (730 كيلووات)، وعزم أقصى للدوران يبلغ 722 رطلاً (980 نيوتن متر)، وهذا أعلى قوة المحرك السابقة التي بلغت 780 حصان (581 كيلوواط) و 590 رطل قدم (800 نيوتن متر)، باللإضافة لتجديد المحركات الكهربائية في SF90 لتحقيق ناتج إجمالي يبلغ 1100 حصان (820 كيلو وات)، ولم تقم منصوري بتعديل نظام الدفع الكهربائي.

يترجم الأداء المتزايد إلى سرعة قصوى تبلغ 220 ميلًا في الساعة (355 كيلومترًا في الساعة)، يمكن لـ Mansory F9XX الوصول إلى 62 ميلاً في الساعة (100 كيلومتر في الساعة) خلال 2.4 ثانية.

فيراري SF90 تحصل على حزمة تعديل خارقة من مانسوري

تأتي سيارة Ferrari SF90 المعدلة من الداخل بلمسات سوداء وصفراء تنتقل إلى المقاعد، حيث حصلت سيارة فيراري على عجلة قيادة رياضية جلدية من Mansory ، وبساط أرضي من Mansory بالإضافة لوجود كمية وفيرة من الجلد والكربون في المقصورة، حيث ترتدي F9XX عجلات متداخلة قياس 21 و 22 بوصة سوداء اللون تتميز بتصميم جديد، وقامت الشركة أيضًا بتعديل نظام تعليق السيارة.

تنضم سيارة Ferrari SF90 الجديدة إلى أمثال روما و F8و Portofino، والتي تلقت بالفعل تعديلات من مانسوري في السابق، حيث تجمع الشركة بين اللمسات الجمالية المذهلة والزيادات الكبيرة في القوة التي تأخذ بعضًا من أقوى السيارات الخارقة والسيارات الفاخرة في العالم إلى مستويات أداء جديدة.