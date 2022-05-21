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جامعة القاهرة في أسبوع ... ملتقى ثقافي عن آثار التغيرات المناخية على قطاع الزراعة ... نشر الوعي المجتمعي عن التراث والهوية الوطنية والمتاحف

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

الخشت: 

مشروعات بحثية بجامعة القاهرة لتنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050 

 دعوة العلماء وطلاب السنوات النهائية لتقديم مشروعات بحثية تطبيقية عن المناخ
 

 

شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع، العديد من الاحداث التي لفتت انتباه المهتمين بأخبارها، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز، ما حدث في جامعة القاهرة على مدار الأسبوع، وذلك كالتالي:

نظمت  كلية الزراعة بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبالتعاون مع نقابة المهن الزراعية، ملتقى ثقافيًا بعنوان "آثار التغيرات المناخية على قطاع الزراعة في مصر ودور المتطوعين من طلاب كليات الزراعة في مواجهتها".

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الملتقي الثقافي الذي استهدف توعية الطلاب بالآثار الضارة للتغيرات المناخية على قطاع الزراعة وما يمكن أن تحدثه من تأثيرات على النواحي الاقتصادية والاجتماعية للمزارعين، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تعمل من خلال مشروعات بحثية تطبيقية على تنفيذ الهدف الخامس من الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050 والتي تركز على تعزيز البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا للحد من آثار تغير المناخ.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن قضية تغير المناخ بالغة الأهمية وأن الجامعة في ضوء استراتيجيتها للتحول لجامعة من الجيل الرابع تركز على النظام البيئي، واستحدثت مكتبًا للاستدامة يعمل على إعداد كوادر قادرة على إيجاد حلول سليمة بيئيًا وعادلة اجتماعيًا ومجدية اقتصاديًا لتعزيز الاستدامة البيئية.

ومن جانبه، قال الدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة، إن الملتقى شارك فيه عدد من الأساتذة المتخصصين في مجال الزراعة وتغيرات المناخ بالجامعات والمراكز البحثية المختلفة، وناقش عددًا من المحاور من بينها دور المهندسين الزراعيين في مواجهة آثار التغيرات المناخية على قطاع الزراعة، والتغيرات المناخية ودور الجامعات في مواجهة آثارها، والآثار الاقتصادية للتغيرات المناخية على الزارعة المصرية، والتغيرات المناخية وسياسات مواجهتها في قطاع الزراعة بمصر، كما يناقش أيضًا الآثار البيئية والاجتماعية للتغيرات المناخية ومدى تأثيرها على زراعة محاصيل السكر في مصر.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تشارك بعدد كبير من الفعاليات والأنشطة والمسابقات بالتزامن مع استضافة مصر مؤتمر المناخ Cop27 نوفمبر المقبل 2022، ومن أبرزها: استحداث برامج جديدة في مجال العلوم البيئية بالتعاون مع وزارة البيئة والبنك الدولي، وإقامة ندوات وورش عمل على مستوى الطلاب حول قضايا تغيرات المناخ، وإطلاق دعوة لعلماء جامعة القاهرة لتقديم مشروعات بحثية تطبيقية للحد من تغيرات المناخ، والاعداد لتنظيم نموذج محاكاة لطلاب الجامعة على مؤتمر تغير المناخ cop27 بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتمويل مشروع بحثي للتخفيف من تغيرات المناخ بالتعاون مع جامعة لانكستر لاستبدال الوقود الأحفوري بالوقود الحيوي للتحكم في حالات الطوارئ المناخية، إلى جانب تنظيم ندوة كبرى حول دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في إنجاح قمة المناخ بشرم الشيخ للدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ المصري، وإطلاق مسابقة لطلاب السنوات النهائية لتقديم مقترحات بحثية للحد من تغيرات المناخ، ومسابقة لإعداد بروتوكول عن الحوكمة البيئية ومتطلباتها، والعمل على تقديم مقترحات تشريعية للبرلمان المصري حول تغيرات المناخ وتأثيراتها المختلفة.

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الشعبة الانجليزية بإعلام القاهرة تنظم مهرجانها السنوي لمشروعات التخرج… الأحد

على الجانب الأخر ، تشارك جامعة القاهرة في الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف- تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة- والذي تحتفل به منظمة اليونسكو والمجلس الدولي للمتاحف سنويًا يوم 18 مايو من كل عام، ويُعد فرصة للمختصين بالمتاحف للتواصل مع الجمهور وتنبيههم للتحديات التي تواجه المتاحف كمؤسسات تساهم في خدمة المجتمع وتطوره، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية للجامعة نحو إحياء التراث الوطني وخدمة المجتمع المصري.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تحرص على المساهمة في نشر الوعي المجتمعي وتعزيز الثقافة التراثية والهوية الوطنية للمجتمع المصري، وإحياء التراث الوطني بما يساهم في تنمية وتطوير المجتمع بشكل عام، وذلك من خلال العمل على رفع مستوى الوعي بالأهمية الثقافية للتراث المصري، وتعزيز الفعاليات التي تدعم التواصل وتسلط الضوء على جهود المتاحف ودورها في دعم التراث والثقافة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف يهدف إلى نشر الوعي المجتمعي وتعزيز الوعي بالتراث والهوية الوطنية في المجتمع، وزيادة الوعي بدور المتاحف وأهميتها في تطوير المجتمعات باعتبارها الذاكرة الحية للشعوب، وتأكيد دورها فى حفظ التراث واستحضار التاريخ، ونشر الثقافة والتذوق الفني وتنمية الحس الجمالي، والتبادل الثقافي وأهميتها كأحد عوامل الجذب السياحي.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف على مدار 3 أيام من خلال تنظيم عدد  من الندوات التوعوية في مجال المتاحف، مشيرًا إلى أن كلية الصيدلة تنظم اليوم الأربعاء ندوة بعنوان "تاريخ طب الأعشاب"، وتنظم كلية التربية للطفولة المبكرة ندوة بعنوان "تنمية الوعي المتحفي لأطفال الروضة"، كما تنظم كلية الزراعة ندوة تحت عنوان "النباتات الطبية العطرية عند قدماء المصريين"، وتنظم كلية الآثار يوم الخميس ندوة بعنوان "دور المتاحف في التوعية بالتغيرات المناخية"، كما تنظم كلية العلوم ندوة بعنوان "التاريخ الأحفوري والجيولوجي لمصر"، وتنظم كلية الآثار ندوة بعنوان "مصر المتحف المفتوح الأول في العالم" يوم الأحد 22 مايو، إلى جانب تنظيم عدة فعاليات وأنشطة تتضمن تنظيم ندوات توعوية وزيارات ميدانية لعدد من المتاحف منها: المتحف القبطي، ومتحف المركبات الملكية، ومتحف قصر النيل، ومتحف جاير أندرسون بالسيدة زينب.

جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت نقابة المهن الزراعية اليوم العالمي للمتاحف Jobs Education تغير المناخ

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