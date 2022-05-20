المستشار محمد مصطفى يكرم عمر الغنيمي نائب رئيس سموحة

أهدي الاتحاد المصري للتايكوندو درع الاتحاد لنائب رئيس نادي سموحة عمر الغنيمي.

جاء ذلك على هامش افتتاح بطولة الجمهورية للتايكوندو بحضور المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو والدكتورة صفاء الشريف مديرة مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية و وليد عرفات رئيس مجلس إدارة نادى سموحة و السباح العالمي ناصر الشاذلي رئيس النادي الأوليمبي وأحمد حسن رئيس نادي سبورتنج و عبد الله عثمان رئيس النادي النوبي و المستشار صالح سليم رئيس الاتحاد المصري للرول بول

وعبر عمر الغنيمي نائب رئيس نادي سموحة عن أمنياته لأبطال نادي سموحة معربا عن ثقته في أبناء نادي لتحقيق الإنجازات

ووجه الغنيمي الشكر للمستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو

وإنطلاقة فعاليات بطولة الجمهورية للتايكوندو على ملعب النادي الأوليمبي و الإتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى الذي أهدي درع الإتحاد لرئيس نادي سموحة وليد عرفات و الدكتور عمر الغنيمي نائب رئيس النادي.



ويستضيف النادي الأولمبي المصري بالاسكندرية فعاليات بطولة الجمهورية للتايكوندو للبومزا براعم تحت ٨ سنوات مواليد (٢٠١٣-٢٠١٤-٢٠١٥-٢٠١٦) قطاع الاسكندرية، بمشاركة 22 نادياً.