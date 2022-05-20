عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المستشار محمد مصطفى يكرم عمر الغنيمي نائب رئيس سموحة

عمر الغنيمي نائب
عمر الغنيمي نائب رئيس نادي سموحة

أهدي الاتحاد المصري للتايكوندو درع الاتحاد لنائب رئيس نادي سموحة عمر الغنيمي.

جاء ذلك على هامش افتتاح بطولة الجمهورية للتايكوندو بحضور المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو والدكتورة صفاء الشريف مديرة مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية و وليد عرفات رئيس مجلس إدارة نادى سموحة و السباح العالمي  ناصر الشاذلي  رئيس النادي الأوليمبي وأحمد حسن رئيس نادي سبورتنج و عبد الله عثمان رئيس النادي النوبي و المستشار صالح سليم رئيس الاتحاد المصري للرول بول

وعبر عمر الغنيمي نائب رئيس نادي سموحة عن أمنياته لأبطال نادي سموحة معربا عن ثقته في أبناء نادي لتحقيق الإنجازات 

ووجه الغنيمي الشكر للمستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو 

وإنطلاقة فعاليات بطولة الجمهورية للتايكوندو على ملعب النادي الأوليمبي و الإتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى الذي أهدي درع الإتحاد لرئيس نادي سموحة  وليد عرفات و الدكتور عمر الغنيمي نائب رئيس النادي.
 

ويستضيف النادي الأولمبي المصري بالاسكندرية فعاليات بطولة الجمهورية للتايكوندو للبومزا براعم تحت ٨ سنوات مواليد (٢٠١٣-٢٠١٤-٢٠١٥-٢٠١٦) قطاع الاسكندرية،  بمشاركة 22 نادياً.

 

 

أحمد حسن الشباب والرياضة الاتحاد المصري بطولة الجمهورية الاسكندرية نادي سموحة عمر الغنيمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

حالة الطقس.. كتلة هوائية باردة تضرب البلاد وأمطار خلال ساعات

المصل واللقاح: مصر خالية تماما من جدري القرود

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

تعرض محمد ممدوح لـ حادث

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-5-2022| شاهد

ترشيحاتنا

ركلات الترجيح تحسم بطل الكونفيدرالية الإفريقية بين أورلاندو ونهضة بركان

سيدة تتعرى على السجادة الحمراء بمهرجان كان لتظهر جسدها المنقوش بعلم أوكرانيا

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

سقوط فتاة ثلاثينية من الطابق الرابع في بورسعيد

عبد المنعم السيد: قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة يحفظ أموال المودعين

رئيس تيمور الشرقية يوجه ببحث مقترحات تعزيز التعاون الثنائى مع مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دقيقة حداد على روح سمير صبري ولمسة وفاء لفطوطة وزوجته بالكاثوليكي للسينما

مطالب بعلاجه على نفقة الدولة.. لماذا دخل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الرعاية المركزة للمرة الرابعة؟

إلهام شاهين بالأسود: صعقت بخبر رحيل سمير صبري

نجوم الفن يقفون دقيقة حدادا على روح سمير صبري في افتتاح الكاثوليكي .. صور

فيديو

هل يستجيب اتحاد الكرة لطلب الأهلي بإعادة مباراته مع البنك.. فيديو جراف

ساهانا.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة| فيديو جراف

تغير لون جلده ولا يتحرك.. تدهور الحالة الصحية لـ عمر البشير “فيديوجراف”

طفولة بائسة.. أسرار من حياة سمير صبري| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

اﻟﻤﺰﻳﺪ