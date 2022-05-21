أخبار الرياضة| اعتراف كهربا وراء تغريمه 40 مليون جنيه .. ونهضة بركان بطلاً للكونفدرالية الإفريقية

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتي جاءت كالتالي:.

تعرض محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، إلى غرامة مالية كبيرة تصل إلى 2 مليون دولار، نظير رحيله عن الزمالك عام 2019، بداعي إنتهاء العقد الخاص به مع القلعة البيضاء، من ثم انتقل إلى أفيس البرتغالي.

نجح فريق نهضة بركان المغربي، في التتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.

أعلن مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي عن رحيل أحمد مرعي المدير الفني لسلة الاتحاد.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا ‏لمباراة إنبي المقرر لها مساء غدٍ السبت، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

إلغاء هدف محمود وحيد لاعب النادي الأهلي أمام البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، ضمن الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري الممتاز، لقطة أثارت الجدل الكبير في الشارع الرياضي.

علق ستيفن جيرارد، المدير الفني لنادي استون فيلا، على صراع التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بين ليفربول ومان سيتي قائلاً: “كلاهما يستحقان اللقب”.

علق أحمد حسام ميدو علي طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته مع البنك الأهلي التي جرت يوم الأربعاء الماضي بملعب المقاولون العرب.

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق، قد طالب إدارة الكرة بالنادي بتجديد عقد عمر السعيد مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة.