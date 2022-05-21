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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة| اعتراف كهربا وراء تغريمه 40 مليون جنيه .. ونهضة بركان بطلاً للكونفدرالية الإفريقية

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتي جاءت كالتالي:.

وقع في الفخ.. محامي الزمالك: اعتراف كهربا وراء تغريمه 40 مليون جنيه..خاص

تعرض محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، إلى غرامة مالية كبيرة تصل إلى 2 مليون دولار، نظير رحيله عن الزمالك عام 2019، بداعي إنتهاء العقد الخاص به مع القلعة البيضاء، من ثم انتقل إلى أفيس البرتغالي.

نهضة بركان المغربي يتوج بطلاً للكونفدرالية الإفريقية

نجح فريق نهضة بركان المغربي، في التتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.

تأكيدًا لـ صدى البلد: الاتحاد السكندري يعلن رحيل أحمد مرعي والجهاز المعاون

أعلن مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي عن رحيل أحمد مرعي المدير الفني لسلة الاتحاد.

تعرف علي قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة إنبي

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا ‏لمباراة إنبي المقرر لها مساء غدٍ السبت، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

حالة واحدة تسمح بإعادة مباراة الأهلي والبنك في الدوري وفقا للائحة

إلغاء هدف محمود وحيد لاعب النادي الأهلي أمام البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، ضمن الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري الممتاز، لقطة أثارت الجدل الكبير في الشارع الرياضي.

صراع التتويج .. جيرارد : ليفربول ومان سيتي يستحقان لقب الدوري الإنجليزي

علق ستيفن جيرارد، المدير الفني لنادي استون فيلا، على صراع التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بين ليفربول ومان سيتي قائلاً: “كلاهما يستحقان اللقب”.

ميدو عن طلب الأهلي إعادة مباراته مع البنك: واجهوا الجمهور بالحقيقة

علق أحمد حسام ميدو علي طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته مع البنك الأهلي التي جرت يوم الأربعاء الماضي بملعب المقاولون العرب.

فيريرا يطالب مسئولي الزمالك بتجديد عقد عمر السعيد

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق، قد طالب إدارة الكرة بالنادي بتجديد عقد عمر السعيد مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة. 

أخبار الرياضة كهربا غرامة كهربا نهضة بركان الكونفيدرالية الإفريقية النادي الأهلي

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