أسوان وجمالها وناسها.. خالد النبوي يشارك جمهوره صور رحلته

حرص النجم خالد النبوي، علي مشاركة جمهوره ومتابعيه، عدة صور، أثناء قضاء عطلتة في أسوان.



وعلق خالد النبوي على الصورة قائلا : وكمان أسوان وحلاوة أسوان وأهلنا في أسوان ومعبد فيله وبحيرة ناصر والسد العالي وخزان أسوان .. في حب أسوان.



يذكر أن اخر اعمال خالد النبوي مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة عدد من نجوم الفن منهم: نور ، هنا شيحة ، أنوشكا ، وفاء عامر ، أحمد داش ، إسلام إبراهيم ، أحمد خالد صالح ، كريم قاسم ، سلمى أبو ضيف ،”. مصطفى درويش ، طه الدسوقي ، تميم عبده ، صفاء الطوخي ، جالا هشام ، سالي حماد ، ريهام الشناوي ، والوجه الجديد نانسي هلال ”، كما يضم العديد من الفنانين الشباب.