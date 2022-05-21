في 7 سنوات.. سعد لمجرد يحتفل بتخطي أغنية لمعلم حاجز المليار مشاهدة

أعرب المطرب المغربي سعد لمجرد عن فرحته -عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- بتخطي كليبه الشهيرة "لمعلم" لحاجز المليار مشاهدة، بعد طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، في عام 2015.

وشارك سعد لمجرد صورة على فيسبوك، يحتفل بها بهذا الإنجاز، متوجها بالشكر لجمهوره الوفي من المغرب والدول العربية كافة، وللملك محمد السادس ملك المغرب بصفة خاصة.

وعلق سعد لمجرد، قائلا: «لحيبان ، في هذه اللحظة التاريخية اود ان اهنئكم على انجازكم انتم ، الذي هو اضعاف مجهودي و مجهود كل فرد اشتغل على هذا المشروع الضخم برمزيته وبايجابيته التي عمت بفضل رب العالمين العالم باسره ، عاشت الاغنية العربية و عاشت الاغنية المغربية».

وتابع قائلا: «اهدي هذا النجاح لسيدي و تاج راسي ملك بلادنا و فخرها جلالة الملك محمد السادس نصره الله و سدد خطاه ، ثم اهديه لوالديّ الحبيبين للا نزهة الركراكي ضي عيني ، و سيدي البشير عبدو بابا حبيبي .. و في مسك الختام اريد ان اهديه لكم يا اغلى و اوفى فانز في العالم .. كيف ما وعدتكم ، انتظرو هديتكم حبايب قلبي … الحب الحب الشوق الشوق».

كليب "لمعلم" من كلمات وألحان وتوزيع: جلال الحمداوي، وتوزيع ديجيتال: شركة قنوات، وإخراج أمير الرواني.

أحدث أغاني سعد لمجرد

حققت أغنية سعد لمجرد و إليسا "من أول دقيقة" 10 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب ، وعلق سعد على تحقيق الاغنية لملايين المشاهدات .

وطرحت المغنية اللبنانية إليسا، فيديو كليب الأغنية، التي تتعاون فيها مع المغني المغربي سعد لمجرد امس الأربعاء والترويج لها عبر حساباتها الرسمية، حيث تفاعل الجمهور مع تعاون اليسا لأول مرة مع سعد لمجرد.

وتعتبر "من أول دقيقة" الأغنية الأولى في ألبوم إليسا الجديد الذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وتعيش النجمة إليسا خلال فيديو كليب الأغنية قصة حب مع سعد لمجرد، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، ومكس وماستر ايلي بربر، وإخراج كريم بنيس.

نشاط سعد لمجرد

وكان لمجرد قد حل ضيفا على مصر في أواخر العام الماضي، لإنجاز أغاني جديدة له مع شعراء وملحنيين مصريين في إطار تعاقده على ألبوم جديد وقام أثناء وجوده بتصوير حلقة مع الفنان أمير كرارة في برنامجه المعروف سهرانين ثم فوجئ بعدم إذاعة الحلقة وفسرها جمهوره وقتها بعدم وجود مساحة وقتية نظرا لاحتفالات القناة بأعياد أكتوبر وقام وقتها لمجرد بتهنئة المصريين قيادة وشعبا وجيشا بهذه الأعياد وتزامن مع التأجيل ظهور هاشتاج على تويتر يطالب بمنعه من الغناء وهو الأمر الذي استنكرته إدارة الفنان المغربي.

واقترب لمجرد ، من الاحتفال بوصول عدد مشاهدي أغنيته أنت معلم إلى مليار بعد أن حقق باجمالي أغانيه ٣ مليارات مشاهدة وهو الرقم الذي يرشحه لدخول موسوعة الأرقام القياسية جينيس واستغرب الفانز المغربي من تلك الحملات التي تنظم ضده رغم أن الجمهور المغربي يرحب بالفنانين المصريين.