محمد جاد ناعيا سمير صبري: كان عنده شعبية كبيرة وخبر وفاته حزين جدا| فيديو

نعى الإعلامي " محمد جاد " ، مقدم برنامج " صباح البلد " الفنان الراحل " سمير صبري " ، والذي وافته المنية بالأمس ، قائلا : " كان يتمتع بشعبية كبيرة جدا وخبر وفاته حزين جدا " .



وتابع الإعلامي " محمد جاد " ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أنه بمجرد سماع خبر وفاة الفنان الراحل " سمير صبري " حرص زملائه الفنانين على الإسراع إلى مكان وفاته لإلقاء نظرة الوداع عليه .

وتوفى الفنان الكبير سمير صبرى، أمس الجمعة، داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر ناهز 86 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، وأكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.

وكان آخر ظهور على الشاشة للفنان الكبير سمير صبرى مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضى، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فى عدة أفلام آخرها “طلعت حرب ٢” للمخرج مجدي أحمد على، ومن قبله "ديدو"، من بطولة كريم فهمى وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت، و"محمد حسين" مع النجم محمد سعد، و"المشخصاتى الجزء الثانى" مع الفنان تامر عبد المنعم.