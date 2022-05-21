استمرار تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا حول العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم السبت، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



ففي ألمانيا، أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 42 ألفا و375 حالة إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في البلاد إلى 25 مليونا و732 ألفا و153 إصابة. وأضاف المعهد أنه تم تسجيل 120 حالة وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 138 ألفا و324 حالة وفاة.



وفي نيوزيلندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 6 آلاف و726 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و94 ألفا و192 إصابة، وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 997 حالة.



وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 آلاف و377 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و37 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و406 آلاف و755 إصابة، والوفيات إلى 29 ألفا و718 حالة.

وفي روسيا، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا تسجيل 5 آلاف و34 إصابة جديدة و102 حالات وفاة. وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 18 مليونا و288 ألفا و740 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 378 ألفا و270 حالة وفاة.



وفي النمسا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 2572 حالة إصابة جديدة بكوفيد في أخر 24 ساعة، و10 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 4 ملايين و 231 ألفا و 480 حالة، والوفيات إلى 18 ألفا و343 حالة وفاة.



وفي الهند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2323 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا و134 ألفا و145 حالة.

وأفادت الوزارة بأنه تم أيضا تسجيل 25 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 524 ألفا و348 حالة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 2063 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و487 ألفا و482 إصابة، وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 35 ألفا و638 حالة.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و305 آلاف و686 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 8 حالات تعافي واحدة في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و291 ألفا و938 حالة، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.

وفي بلغاريا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 239 حالة إصابة جديدة بكوفيد في أخر 24 ساعة، و9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليون و163 ألفا و225 حالة، والوفيات إلى 37 ألفا و87.

وفي أوزبكستان، تم الإبلاغ عن 13 حالة إصابة بكوفيد في أخر 24 ساعة، وصفر حالات وفيات، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 238 ألفا و868 حالة، ويقف إجمالي الوفيات عند 1637.

وفي الصين، أعلنت لجنة الصحة الوطنية، تسجيل 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 222 ألفا و976 إصابة، ووصل عدد الوفيات إلى 5 آلاف و218 حالة.

وفي بوليفيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 907 آلاف و13 إصابة، واستقر عدد حالات الوفاة عند 21 ألفا و943 حالة.

وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية 70 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و529 ألف و709 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 30 ألفا و379 وفاة.

وفي التشيك، سجلت السلطات الصحية 326 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 3 ملايين و917 ألفا و979 إصابة مؤكدة، كما سجلت حالة وفاة واحدة فبلغت حصيلة الوفيات 40 ألفا و265 حالة وفاة.

وفي ليتوانيا، سجلت السلطات الصحية 129 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليون و61 ألفا و504 إصابات مؤكدة، كما سجلت حالة وفاة واحدة فبلغت حصيلة الوفيات 9 آلاف و134 حالة وفاة.

وفي سلوفاكيا، سجلت السلطات الصحية 201 إصابة جديدة وحالتي وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليون و788 ألفا و334 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 20 ألفا و77 حالة وفاة.

وفي بولندا، سجلت السلطات الصحية 336 إصابة جديدة و13 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 6 ملايين و5 آلاف و436 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 116 ألفا و268 حالة وفاة.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 159 إصابة جديدة و9 حالات وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 7 ملايين و229 ألفا و741 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 141 ألفا و271 وفاة.

وفي مالطا، سجلت السلطات الصحية 73 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 93 ألفا و985 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 717 حالة وفاة.

وفي أفغانستان، سجلت السلطات الصحية 5 إصابات جديدة دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 179 ألفا و674 إصابة واستقرت حصيلة الوفيات عند 7 آلاف و 697 حالة وفاة

وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 320 إصابة جديدة و4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليونين و 905 آلاف و859 إصابة واستقرت حصيلة الوفيات عند 65 ألفا و651 حالة وفاة.

