الصحة الإسرائيلية تجتمع بعد تسجيل أول إصابة بمرض جدري القرود

أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم السبت أن وزارة الصحة الإسرائيلية ستعقد اجتماعا على خلفية الاشتباه بأول إصابة بمرض جدري القرود في إسرائيل.



ونقلت الصحيفة أن "اجتماعا لطاقم متخصص في وزارة الصحة الإسرائيلية سيعقد اليوم على خلفية الاشتباه بوجود أول حالة إصابة بـ جدري القردة في إسرائيل".



وكانت القناة 12 العبرية قد أكدت أمس الجمعة، اكتشاف أول حالة إصابة بمرض جدري القرود في إسرائيل.



ويعد مرض جدري القرود من الأمراض النادرة التي يسببها فيروس يحمل الاسم ذاته، ورغم عدم وجود علاج حتى الآن فهناك العديد من الطرق التي تقي من العدوى.