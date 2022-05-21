أرخص 5 سيارات أوتوماتيك مستعملة في مصر.. مواصفات وأسعار

شهد السوق المصرى للسيارات ، خلال الفترة الأخيرة زيادة فى الأسعار ، بعد الأزمات العالمية المتتالية ، التى أثرت على فئتى السيارات الجديدة " الزيرو " والسيارات المستعملة .

ويعتبر السوق المصري من أكبر الأسواق العربية وشمال أفريقيا فى ضم العديد من الطرازات المتنوعة للسيارات سواء الجديدة “الزيرو” أو "المستعملة".

وخلال التقرير التالى، نستعرض سويا أرخص ٥ سيارات مستعملة أوتوماتيك بالسوق المصرية.

1- دايهاتسو شاريد

دايهاتسو شاريد

تستمد السيارة دايهاتسو شاريد موديل 1990 على خيارين من المحركات والتي يمكن للمستهلك استخدام أي منهما، فالمحرك الأول سعته 1000 سي سي وهذا قوته 47 حصانا، ويمكن وصول سرعته إلى 140 كم في الساعة كسرعة قصوى، أما المحرك الثاني فسعته 1300 سي سي وهذا المحرك قوته 52 حصانا، ويمكن زيادة سرعة السيارة إلي 160 كم في الساعة كسرعة قصوى.

وكل من المحركين مرتبطين بنوعين مختلفين من النواقل، حيث يحتوى المحرك الأول على نقل يدوي يحتوى على 5 سرعات، أما المحرك الثاني فيوجد به نقل أوتوماتيكي، وتحتوى هذه السيارة على عدد من الكماليات ومنها تكييف ومزودة بعجلة قيادة باور، ويوجد بها زجاج كهرباء، وليس هذا فحسب ولكن تحتوى على نظام قفل مركزي للتحكم في غلق السيارة.

وعن أسعار دايهاتسو شاريد 1990 أوتوماتيك، فهى تتراوح من 35 ألفا حتى 45 ألفا حسب الحالة.

2- هوندا سيفيك

هوندا سيفيك

طرحت السيارة هوندا سيفيك 1990 اوتوماتيك ، بمحركين، الأول سعته اللترية 1500 سى سى كربراتير متوفر بناقل حركة مانيوال وأوتوماتيك، وآخر 1600 سى سى D16A9 إنجيكشن.

وتم نزول محرك مزود بكربراتير مزودج ويحمل اسم d15b، ويستطيع أن يولد قوة حصانية تفوق أى محرك آخر من نفس الفئة أو فئة أعلى 130 حصانا من محرك 1500 سى سى، وهذا المحرك يستطيع أن يقترب أرقام أدائه من أداء محرك الـ b16aالجيل الأول، حيث إن الفرق فقط 0.2 من الثانية فى الوصول إلى 100 كم، والمحرك الآخر رياضى بسعة لترية 1600 سى سى حقن إلكترونى بفئة EF9 بمحرك B16A 1ST GENERATION متوفر بناقل حركة مانيوال.

أسعار السيارة هوندا سيفيك 1990 أوتوماتيك ، فهى تتراوح من 45 ألفا حتى 50 ألفا حسب الحالة.

3- دايو ريسر

دايو ريسر

تستمد السيارة دايو ريسر 1994 أوتوماتيك قوتها من خلال محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 50.1 حصان، وعزم أقصى للدوران 132 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 12.5 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

سعر السيارة دايو ريسر 1994 أوتوماتيك ، يتراوح من 40 ألفا حتى 45 ألفا حسب الحالة.

4- هيونداي إكسيل

هيونداي إكسيل

حصلت السيارة هيونداي إكسيل 1996 أوتوماتيك ، على نوعين من المحركات كلاهما رباعي الأسطوانات 4 سليندر، الأول بسعة 1300 سي سي بنظام الكربراتير، والآخر سعة 1500 سي سي معتمدًا على خاصية الإنجكشن، بالإضافة إلى نوعين أيضا من نواقل الحركة الأول مانيوال مكون من 5 نقلات، والآخر أوتوماتيكي الأداء رباعي السرعات.

سعر السيارة هيونداي إكسيل 1996 أوتوماتيك ، فهى تتراوح من 45 ألفا حتى 50 ألفا حسب الحالة.

5- دايو اسبيرو

د ايو اسبيرو

السيارة من شركة دايو موتورز تم إنتاجها ما بين عام 1992-1999، وكان أول ظهور لهذه السيارة عام 1992 حينما بدأت جنوب كوريا بتصنيع الحجم المتوسط منها وواعدة بأسعار تنافسية جنبا إلى مستويات المعدات والإعجاب لهذه السيارة، وفي الحقيقة، ومن حيث المحرك جاءت بمحركين 1.8 و2.0 وتطور المحرك من حيث قوة الحصان تدريجيا، ويضم ناقل حركة أوتوماتيك ويدوي.

سعر دايو اسبيرو 1994 أوتوماتيك ، فهى تتراوح من 45 ألفا حتى 50 ألفا حسب الحالة.