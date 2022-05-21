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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 4 ملايين جنيه.. الانتهاء من رصف شارع البرج الغربي برشيد

رصف بالبحيرة
رصف بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة انه جاري العمل على إنهاء كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م، وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.


 حيث قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة رشيد، بمتابعة أعمال رصف شارع البرج الغربي بطول ١٣٠٠م وبتكلفة إجمالية ٤ ملايين جنيه وتم الإنتهاء من أعمال  الرصف لتيسير على المواطنين. 


وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالإلتزام بالبرنامج الزمنى والإشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة لتحقيق السيولة المرورية وأمن وسلامة المواطنين .
 

محافظة البحيرة

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