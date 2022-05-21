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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دور القانون في الحفاظ علي الأمن المجتمعي .. ندوة بحقوق المنصورة

ندوة بحقوق المنصورة
ندوة بحقوق المنصورة

نظمت كلية الحقوق جامعة المنصورة بالتعاون مع كلية القانون الجامعة المستنصرية بدولة العراق  المؤتمر العلمي بعنوان  " دور القانون في الحفاظ على الأمن المجتمعي" تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط  رئيس جامعة المنصورة والدكتور صادق الهامش رئيس الجامعة المستنصرية.

عقد المؤتمر اليوم السبت عبر برنامج (ZOOM) اون لاين بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة المنصورة وكلية القانون جامعة المستنصرية وعلي رأسهم الدكتور صادق الهماش  رئيس الجامعة المستنصرية والدكتور شريف خاطر  عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة والدكتور مالك منسي عميد كلية القانون جامعة المستنصرية والدكتورة حنان محمد القيس والدكتور حيدر وهاب عبود  والدكتور خالد سلمان والدكتور وليد محمد الشناوي وكيل كلية الحقوق جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد فاروق زاهر  مدرس القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة المنصورة.

يأتي المؤتمر في إطار استمرار أواصل التعاون بين كلية الحقوق جامعة المنصورة وكلية القانون جامعة المستنصرية حيث تتطلع كلية الحقوق جامعة المنصورة علي الاستمرار في دعم وتطوير جميع الأنشطة العلمية وتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات من مختلف أنحاء العالم والوطن العربي.
والجدير بالذكر أن المؤتمر ينعقد علي مدار يوم واحد مقسم علي النحو التالي الجلسة الأولى بعنوان : الأمن المجتمعي من وجهة نظر القانون العام وذلك برئاسة الدكتورة حنان محمد القيسي  ومقرر الجلسة الدكتور بان حكمت عبدالكريم والجلسة الثانية بعنوان الأمن المجتمعي من وجهة نظر القانون الخاص برئاسة الدكتور خالد سلمان  ومقرر الجلسة الدكتور حسن مكي وبمشاركة لفيف من  الباحثين علي مستوي الشرق الأوسط من داخل جمهورية مصر العربية ودولة العراق الشقيقة والإمارات العربية المتحدة ودولة المغرب .

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جامعة المنصورة كلية الحقوق عربية اليوم السبت عضاء هيئة التدريس مؤتمر اليوم

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