عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية في اجتماعه بأعضاء النواب والشيوخ: تحقيق مصلحة المواطن أولا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن التعاون الوثيق والمستمر بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يؤدي بشكل مباشر إلى تحقيق مصلحة المواطن، وهذا ما تهدف إليه الدولة بكافة مؤسساتها، جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقد مساء اليوم مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ  بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والأستاذة نجوى العشيري السكرتير المساعد، وجميع رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات، حيث تم مناقشة الموقف الحالي للمشروعات التي يتم تنفيذها والمشروعات المقترح تنفيذها في خطة العام الجديد 22 / 23.

وكيل صحة الغربية: الانتهاء من 85% من أعمال تطوير مستشفى حميات المحلة

وخلال الاجتماع عرض المحافظ موقف خطة الرصف الحالية والتي تضم رصف 159 طريقا وشارعا بطول 210 كم في جميع أنحاء المحافظة ، كما تلقى المحافظ من النواب مقتراحاتهم لرصف الطرق والمحاور الرئيسية في المدن لوضعها في خطة العام المالي الجديد 22 /  23.

كما استعرض المحافظ خطة الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، حيث تسير المحافظة بخطى ثابتة في تنفيذ المشروعات بمركز زفتى، لتحتل المحافظة المركز الثاني بين المحافظات في نسب التنفيذ، مشيراً إلى التحاق مراكز المحلة، كفر الزيات، بسيون وقطور للمرحلة الثانية والتي ستبدأ في يناير المقبل.

تحرير 25 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن الغربية

واستمع المحافظ إلى المشاكل والطلبات المقدمة من النواب موجهاً رؤساء المدن ومديري المديريات بحلها على الفور، كما استمع إلى استفساراتهم بشأن مشروعات ( الرصف، الصرف الصحي، مياه الشرب، الكهرباء، الأنفاق، الكباري، وغيرها من المشروعات).

محافظ الغربية حياة كريمة الشيوخ مجلسي النواب والشيوخ المبادرة الرئاسية الدكتور طارق رحمي صحة الغربية رصف الطرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 55 جنيها في أسبوع

مرتضى منصور عن توقيع بن شرقي للأهلي: يعني أخلى أمير وأحمد يكتفوه

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

المهن التمثيلية: إيقاف غادة إبراهيم عن العمل بسبب جنازة سمير صبري

حجز مصطفى هريدي لحين ورود تحليل المخدرات

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

موضوعات متعلقة

ضبط 19 مركبة مخالفة والتحفظ عليها في حملات بشوارع الغربية

ترشيحاتنا

بعد ضبط 168مخالفة .. 5000 جنيه مخالفة السير عكس الإتجاه فى قانون المرور

«غرفة رقم 8» رحلة أمل دنقل الأخيرة على فراش الموت كما دونها

5 سيارات SUV صينية داخل السوق المصري موديل 2022 .. صور

تشمل غير الأعضاء.. تسهيلات جديدة لحضور جماهير الأهلي النهائي الأفريقي.. فيديو

هاني الناظر: لا حالات مصابة بجدري القرود في مصر.. فيديو

نيسان تكشف النقاب عن أصغر سيارة كهربائية ساكورا EV .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلات سريعة التحضير في المنزل.. المكرونة والبطاطس المهروسة أبرزها

على مدار ساعتين.. عمرو دياب يحيي حفلا في الشيخ زايد.. صور

نادية الجندي تنهار بالبكاء في جنازة سمير صبري.. صور

صور.. ماذا فعلت الأعاصير بمدن غرب ألمانيا

فيديو

من 15إلى18 ألف جنيه.. أسعار سفر جماهير الأهلي لحضور النهائي الأفريقي.. فيديوجراف

ينتقل عن طريق العلاقات الجنسية.. جدري القرود الجائحة القادمة.. فيديوجراف

عملنا حاجات كتير ومتجحدوش كرم ربنا.. السيسي خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر

الفنان أحمد عبد العزيز: عشت سنوات بلا عمل وعديتها بكل صعوباتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

اﻟﻤﺰﻳﺪ