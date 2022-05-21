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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط واعدام 100 كيلو لانشون ومصنعات لحوم فاسدة بحدائق الأهرام

الحملات التموينية
الحملات التموينية

شنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم  وادارات البيئة والطب البيطري و التموين ومراقبة الصحة والتغذية بالإدارة الصحية حملات مكبرة علي المطاعم والمحلات والاسواق لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضه للمواطنين وضبط المخالفات، وذلك انطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات علي المطاعم والاسواق والمحال للتأكد من سلامه الاغذية المقدمة للمواطنين .


حيث اسفرت الحمله عن تمشيط كافه المخالفات بالمحال بقطاع هضبة الأهرام والتاكد من صلاحية اللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية وقد تم ضبط حوالي ١٠٠ كجم لانشون ومصنعات لحوم غير صالحه للاستخدام الادمي داخل ثلاجه احد  المحلات سوبر ماركت و تم التحفظ على المضبوطات وإعدامها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وذلك بمتابعة من المهندس حسن موافي رئيس حي الهرم .

وتاتي الحملات انطلاقا   من دور المحافظة الرقابي للتأكد من سلامه المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس .
 

محافظ الجيزة الجيزة محافظة الجيزة الطب البيطري لحوم غير صالحة الاداره الصحيه حدائق الاهرام المنتجات الغذائية الاسواق والمحال هضبة الأهرام

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