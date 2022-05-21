هذا ما يفعله السيسي..سامح عاشور: الاعتماد على الذات في توفير الغذاء ضرورة

قال سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ ونقيب المحامين السابق، إن الحوار الوطني ضرورة وما يفعله الرئيس السيسي من افتتاح مشروعات زراعية كبرى في غاية الاهمية لان الاولوية للغذاء والامن الغذائي.

وأضاف سامح عاشور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" من الضروري الحديث في الحوار الوطني عن أهمية تحقيق الأمن الغذائي والخطوات الإيجابية التي ينفذها الرئيس السيسي ".

وتابع سامح عاشور :" الاعتماد على الذات في توفير الغذاء ضرورة".

وأكمل سامح عاشور :" من الملفات التي يجب مناقشتها في الحوار الوطني هو مراجعة الحسابات السياسية وعلى القوى السياسية أن تقدم وجهات نظر تتلاءم مع مصر بشكلها الحالي ".

ولفت سامح عاشور :" إحنا مش عايزين ناس تتخانق وتضيع علينا الاستقلال والأمن والمشروعات القومية الكبرى ".