إلهام شاهين : كل بيت فيه أثر لسمير صبري.. فيديو

نعت الفنانة إلهام شاهين الفنان القدير سمير صبري قائلة : رحيله صدمة وحزن كبير وكان إنساناً جميلاً وإشتغلنا مع بعض كتير في السينما والتلفزيون زي مسلسل ألف وليلة وكان أول إخراج للاستاذ سمير سيف ".

تابعت خلال مداخلة "عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON": لكن الاهم من ذلك هو الفنان سمير صبري على المستوى الانساني ليه في كل بيت من بيوتنا أثر وحاجه مافيش عيلة في الوسط الفني وإلا وسمير وقف معاها في حاجه أو قدم لها مجاملة حتى افراحنا مش مجرد بيغني بيبقى موجود معانا من أول الفرحة كان بيحسسنا أن عندنا ظهر وسند في فرح في تعب في عزاء جدعنه بجد جدع مصري أصيل وحنون جداً وبيسأل على الكبير والصغير ".