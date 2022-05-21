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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تبدأ فرض رسوم على العمالة المنزلية الزائدة عن 4 للفرد

السعودية تفرض رسوم
السعودية تفرض رسوم على العمالة المنزلية الزائدة عن 4 للفرد

تبدأ المملكة العربية السعودية غدا الأحد، المرحلة الأولى من قرار فرض مقابل مالي على كل فرد من العمالة المنزلية التي تزيد على 4 عاملين للفرد السعودي، و2 للمقيم.

ومن المقرر أن تكون قيمة المقابل المالي المفروض مبلغ 9600 ريال "2560 دولارًا" لكل عامل إضافي سنويا، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.

ويستثنى من هذا القرار الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح به مثل حالات الرعاية الطبية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقًا للضوابط والاشتراطات، حسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

ويطبق القرار على مرحلتين، حيث إن المرحلة الأولى ستطبق على العمالة المنزلية القادمة الجديدة لمن يتجاوز لديه عدد العاملين المنزليين على "4" للسعودي الفرد، وعلى "2" للمقيم.

وحسب السلطات السعودية، ستكون المرحلة الثانية اعتبارا من تاريخ 11 مايو 2023، على العمالة المنزلية الجديدة والحالية التي تزيد على "4" للسعودي، و"2" للمقيم.

السعودية العمالة المنزلية مقابل مالي وزارة الموارد البشرية العمالة المنزلية المملكة

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