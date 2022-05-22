«مستقبل مصر»: نهدف لتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الزراعية والأساسية

قال المقدم بهاء الغنام، مدير مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، إن الزراعة المستدامة تتضمن أنظمة الري الحديث التي تقلل استخدام المياه".

وأضاف "الغنام"، خلال لقائه برنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي يتضمن زراعة 350 ألف فدان، من المياه الجوفية في المرحلة الأولى وهناك مخطط يتضمن الوصول إلى المرحلة الرابعة والتوسع أكثر في المساحة المنزرعة".

وأوضح: "الأراضي المستصلحة في المشروع تزيد عن المليون ونصف المليون فدان، أما الأراضي التي أنتجت محاصيل بالفعل؛ فتزيد عن 350 ألف فدان، وسينتهي هذا المشروع بالكامل في منتصف عام 2024".



وأشار: "المشروع يحقق الاستدامة في زراعة المحاصيل المتنوعة مما يؤدى إلى التنوع الزراعي الذى يهدف للحفاظ على جودة الأرض والمنتج"، موضحا: " المشروع قائم على عدم السحب الجائر من آبار المياه من أجل الاستفادة منها أكبر قدر ممكن من الزمن، ويعتمد على أحدث تكنولوجيا الزراعة وطرق الري الحديث، لدرجة أن زراعة الـ75 فدان يتحكم في تشغيلهم فرد واحد".

وتابع: "تم إنتاج العديد من المحاصيل في هذا العام، ومنها القمح وبنجر السكر وفول الصويا والفاصوليا والعباد والشعير، مع التركيز بشكل عام في الزراعة على المحاصيل الاستراتيجية، مع تنوع كبير في المنتجات الزراعية".



وأكمل المقدم بهاء الغنام، مدير مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي،: "هناك أهداف استراتيجية للمشروع ومخططات اقتصادية دقيقة تعمل على تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الزراعية والأساسية".

