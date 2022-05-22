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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المستشار الزراعي لمدير مشروع مستقبل مصر: بدأنا العمل عام 2017 في صمت تام

مشروع مستقبل مصر
مشروع مستقبل مصر للانتاج الزراعي

قال الدكتور ياسر عبد الحكيم المستشار الزراعي لمدير مشروع مستقبل مصر، إن المشروع بدأ بالفعل في يوليو ٢٠١٧ في صمت تام بدون اي أحاديث إعلامية عنه أو تغطية إعلامية.

واضاف "عبد الحكيم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائيه، أنه تم الوصول في الوقت الحالي لـ ٣٥٠ ألف فدان بهم زراعة ومحاصيل.

وتابع المستشار الزراعي لمدير مشروع مستقبل مصر للانتاج الزراعي أن إنتاج المحاصيل الزراعية بدأ بالفعل عام ٢٠١٨ وكلن كان هناك زيادة في المساحات المزروعة كل عام.

وأوضح الدكتور ياسر عبد الحكيم أنه تم زراعة ٤٠٠٠ فدان قمح في عام ٢٠١٧ ومن ثم تطورت المساحة حتي وصلت ٤٠ ألف فدان ونستمر في الزيادة حتي نصل في عام ٢٠٢٤ لـ ٣٥٠ ألف فدان قمح.

https://fb.watch/d9aV3wX6rc/

المحاصيل الزراعية مشروع مستقبل مصر مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى مدير مشروع مستقبل مصر قناة دي إم سي مساء دي إم سي

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