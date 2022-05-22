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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المخرجة كاملة أبو ذكرى: مسلسل بطلوع الروح لا يسيء للإسلام.. فيديو

أبو ذكري
أبو ذكري

قالت المخرجة كامله بذكري ؛ إن مسلسل بطلوع الروح لا يسي للإسلام وإنما يسيء للمسلمين الذي يقول الله اكبر وهو يذبح البشر أو يظلم البشر فاﻹساءة من الوحشية التي جسدوها .

أضاف كامله بذكري خلال لقائها مع عمرو أديب في برنامجه الحكاية المذاع على قناة  أم بي سي ؛ إن كلمه الله اكبر إقترنت بالتفجير  والقتل والذبح وهذه اكبر إساءه للإسلام  .

أوضحت كامله بذكري ، إن كلمه الله أكبر تقال في الأذان وتعبر عن الخير ولا تعبر عن القتل والدمار والذبح والتفجير .

وتابعت كاملة أبو ذكري إلى أن تم تصوير أجزاء من المسلسل في لبنان في منطقة النبعة وكان سكان المنطقة متفهمين لطبيعة العمل ولم يحدث زحام أو أي عراقيل هناك  ؛ مضيفة أان أفراد العمل استمتعوا بالعمل رغم مشقته  .

كاملة أبو ذكرى مسلسل وحش تفجير المخرجة كامله بذكري مسلسل بطلوع الروح عمرو أديب

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