المخرجة كاملة أبو ذكرى: مسلسل بطلوع الروح لا يسيء للإسلام.. فيديو

قالت المخرجة كامله بذكري ؛ إن مسلسل بطلوع الروح لا يسي للإسلام وإنما يسيء للمسلمين الذي يقول الله اكبر وهو يذبح البشر أو يظلم البشر فاﻹساءة من الوحشية التي جسدوها .

أضاف كامله بذكري خلال لقائها مع عمرو أديب في برنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بي سي ؛ إن كلمه الله اكبر إقترنت بالتفجير والقتل والذبح وهذه اكبر إساءه للإسلام .

أوضحت كامله بذكري ، إن كلمه الله أكبر تقال في الأذان وتعبر عن الخير ولا تعبر عن القتل والدمار والذبح والتفجير .

وتابعت كاملة أبو ذكري إلى أن تم تصوير أجزاء من المسلسل في لبنان في منطقة النبعة وكان سكان المنطقة متفهمين لطبيعة العمل ولم يحدث زحام أو أي عراقيل هناك ؛ مضيفة أان أفراد العمل استمتعوا بالعمل رغم مشقته .