إطلالة جذابة لـ هبة مجدي عبر إنستجرام

حرصت الفنانة هبة مجدي ، علي مشاركة متابعيها صورا لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هبة مجدى في الصور بإطلالة جذابة من أحدي المطاعم مرتدية قميص باللون الاسود ، مما نال إعجاب متابعيها.



وشاركت هبة مجدى فى دراما رمضان المنقضي بمسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، وأحمد عبد العزيز، وسهر الصايغ، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان، وكمال أبورية، وولاء الشريف، وحنان سليمان، وعفاف رشاد، وهلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرون، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.