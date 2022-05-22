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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطالب لمحافظ شمال سيناء بسرعة إصلاح الطريق الدولي العريش-القنطرة شرق للحد من الحوادث

ردم الحفر علي الطريق
ردم الحفر علي الطريق الدولي العريش القنطرة شرق

تكرار حوادث السير علي الطريق الدولي العريش القنطرة شرق،  والتي راح ضحيتها عشرات من المواطنين، دفعت الأهالي  ونشطاء الفيس بوك مطالبة الجهات المسئولة ،  واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بسرعة وضع الحلول اللازمة التي تحد من الحوادث وتقلل منها .  وللحد من الحوادث طالب الأهالي  بسرعة اصلاح الطريق الدولي العريش  القنطرة شرق .

 
وقد طالب أهالي سيناء بضرورة فتح الأجزاء المغلقة من الطريق ليصبح السير عليه في الاتجاهين.. هذا الي جانب وجود العديد من  الحفر والتعرجات علي الطريق،   الأمر الذي يتطلب سرعة رفع كفاءة الطريق ورصف الطريق علي  مراحل .

 

مصدات للرمال


كما تم المطالبة بتركيب  مصدات للرمال في اماكن  التي يتم فيها زحف للكثبان الرملية    مع سرعة تركيب  لافتات فسفورية في اماكن يجب فيها الانحراف اجباري يمينا او يسارا

كما طالب الأهالي  باستبدال  السواتر الترابيه التى تشبه الجبال  بفواصل المعنية، و اشارات مروريه حديدية 
المطالبة لاعادة رفع كفاءة وصيانه أعمدة الكهرباء كي يتم إنارة  الطريق بالكامل ليلا.، مع سرعة تركيب  اجهزة  رادار لضبط السرعات الجنونيه التى تكون سببا في وقوع الحوادث  المروعة..

الي جانب أهمية توفير  الخدمات الطبية والاسعافات الاوليه في حالات تعرض كبار السن الي  نوبات القلب والسكر وغيرها من الامراض التى تفقد المواطن وعيه فجأة علي الطريق. 

والعمل كذلك  علي توفير  المرافق والخدمات في جزء كبير ومهم على الطريق اماكن استراحات للسائق المجهد مما يدفعه لاستكمال طريقه طلبا لحاجاته الضروريه .،
 

  وأكدوا علي أهمية مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين من أبناء سيناء في  اعادة  صرف طريق العريش _القنطرة شرق  ،  من اجل رفع العبء عن الدولة  لانقاذ حياة المواطنين  ، وتشغيل الشباب وفتح سوق عمل جديد وزيادة دخل الاسر الاكثر احتياجا.

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