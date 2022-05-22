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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يحبط مشاجرة بالأسلحة في منشأة ناصر

المتهمين
المتهمين

أحبط رجال المباحث وقوع مشاجرة بالأسلحة بمنشأة ناصر، حيث تم ضبط ثلاثة أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء بقصد التشاجر.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة .

وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قيام (ثلاثة أشخاص) بحيازة أسلحة نارية وبيضاء بقصد الإعداد للتشاجر مع آخرين .

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم استهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (فرد خرطوش ، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - عدد 5 سلاح أبيض)

وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء بقصد التشاجر مع آخرين لوجود خلافات بينهم تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

رجال المباحث منشأة ناصر اسلحة نارية

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