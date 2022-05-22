صحية ولذيذة .. طريقة عمل شوربة الخضار

شوربة خضار من الأطباق الجانبية الصحية واللذيذة التي تتمتع بمذاق مختلف، بالإضافة إلي ذلك غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان.

قدّم الشيف أحمد شوقي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك،طريقة عمل شوربه خضار في المنزل.

مقادير شوربة الخضار

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 حبة بصل

2 كوب جزر مقشر مفروم مكعبات صغيرة

3 عود مفروم ناعم من الكرفس

علبتين طماطم مهروسة

4 فصوص من الثوم المهروس

4 اكواب مرق دجاج (أو الخضار)

3 حبات من البطاطس مقشرة ومفرومة مكعبات صغيرة

2 ورقة ورق غار

ثلث كوب بقدونس(أخضر / مفروم)

نصف ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

كوب ونصف مجمدة البازيلاء

كوب وربع مجمدة الذرة



طريقة تحضير شوربة الخضار

-سخني الزيت في قدر واسع على نار متوسطة.

-أضيفي البصل والجزر والكرفس وقلبي لمدة 4 دقائق.

-أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة.

- أضيفي الطماطم والبطاطس وورق الغار والملح والفلفل وقلبي.

- أضيفي المرق واتركي المزيج حتى يغلي.

- أضيفي البازيلا والذرة وخففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 30 دقيقة حتى تنضج البطاطس والخضراوات.

-قدمي الشوربة في أطباق وزيني بالبقدونس المفروم وقدميها ساخنة.