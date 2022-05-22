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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل بصعق كهربائى خلال عمله بمبنى التأهيل الاجتماعي في قنا

صدى البلد

لقى عامل مصرعه صعقاً بالكهرباء خلال مشاركته فى أعمال بناء مبنى التأهيل الاجتماعى بفرشوط، ضمن أعمال مشروعات مبادرة حياة كريمة بـ قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطاراً من مركز شرطة فرشوط، يفيد بمصرع هانى حماد محمود حسن، ٣٨ عاماً، أثناء مباشرة عمله بالطابق الثالث بمشروع إعمار مبنى التأهيل الاجتماعى بمدينة فرشوط.

 

 

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أصيب العامل بصعق كهربائى قذفه من الطابق الثالث، مما أسفر عن وفاته فى الحال.

دفع مرفق إسعاف قنا بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

قنا حياة كريمة مشروعات صعقا بالكهرباء فرشوط

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