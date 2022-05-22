بسبب عطل مفاجئ.. انقطاع مياه الشرب عن مدينة أسيوط الجديدة

أعلن جهاز مدينة أسيوط الجديدة، عن انقطاع مياه الشرب عن المدينة بسبب عطل بخط المياه الرئيسي بالمدينة.

وقال الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، إنه نظرا لوجود عطل مفاجئ بخط المياه الرئيسي الأمر الذي يترتب عليه قطع مياه الشرب عن المدينة عصر اليوم الأحد وحتى الساعة العاشرة مساء اليوم.

وناشد الجهاز سكان المدينة بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وفي سياق آخر أعلن الجهاز عن مد فترة تلقي طلبات جدية حجز توصيل الغاز الطبيعي لمناطق المرحلة الأولى بالمدينة الى 31 مايو الجاري.