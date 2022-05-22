رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع تجديد الحصول على الأيزو 9001

ترأس الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، اجتماع مراجعة الإدارة الثانى للأمانة العامة لجامعة المنوفية طبقا لمواصفة الأيزو ٩٠٠١/ ٢٠١٥، بحضور الدكتور نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة والدكتورة وفاء زهران مدير وحدة ضمان الجودة، الدكتورة رانيا عزمى نائب مدير وحدة ضمان الجودة وأمناء الجامعة المساعدين، ومديرى عموم الإدارات العامة ومديرى الإدارات وعدد من العاملين بمختلف الإدارات.

يأتى هذا الاجتماع، لمراجعة الإدارة العامة لنظام إدارة الجودة ضمن فعاليات واستعدادات الجامعة لتجديد الحصول على شهادة الأيزو 9001 إصدار 2015، والاستعداد لزيارة الجهة المانحة لشهادة الأيزو Russian Register المقرر لها يومى الأربعاء والخميس ٢٥/ ٢٦ من مايو الحالى.

واستهل مبارك كلمته بتوجيه الشكر لجميع أبناء الجامعة ولكل من ساهم فى حصول الجامعة على شهادة الأيزو العام الماضى بفضل التعاون والتكاتف بين جميع أبناء الجامعة الذين يجمعهم روح الفريق الواحد الذى يعمل لصالح الجامعة، مؤكدا على أهمية الاستمرار لتجديد الحصول على الشهادة من خلال تطبيق معايير الجودة، موضحا أن الجامعة حريصة دائما على العمل بأنظمة الجودة وتطبيق معاييرها على كافة المستويات ليس فقط من أجل الحصول على شهادة الأيزو ولكن من أجل ضمان جودة الخدمة المقدمة بكل إدارة، وليكون نمط حياة دائم داخل الجامعة التى تعمل جاهدة لتحقيق رسالتها وتكون من الجامعات الرائدة فى تقديم الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية وتنفيذ خطتها الاستراتيجية التى وضعتها فى إطار التنمية المستدامة للدولة.

وأشار مبارك إلى خطة جامعة المنوفية الاستراتيجية ٢٠٢٠/ ٢٠٣٠ التى وضعتها توافقا مع استراتيجية الدولة المصرية والتى يتم تنفيذها على أرض الواقع تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنا كافة المشروعات القومية العملاقة التى تم إنشائها، ولازال هناك المزيد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التى يتبناها رئيس الجمهورية لصالح المواطن المصرى، ملقيا الضوء على مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى الذى تم افتتاحه بالأمس لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج، مما يساهم في تقليل الإستيراد وتوفير العملة الصعبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

هذا وقد شكل رئيس الجامعة لجنة لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية ووضع تقرير كل ثلاث شهور عن مدى إنجاز كل مشروع مدرج بالخطة.

واستعرضت الدكتورة رانيا عزمى، أجندة الاجتماع ونبذة عن مشروع إدارة الجودة بالأمانة العامة لجامعة المنوفية، وموقف قرارات وتوصيات مراجعة الإدارة السابق، والتغيرات فى العوامل الداخلية والخارجية المتعلقة بنظام إدارة الجودة، معلومات عن أداء وفعالية نظام إدارة الجودة، ومدى تحقيق أهداف الجودة، وأداء العمليات ومطابقة المنتجات والخدمات، نتائج المراجعة الداخلية، حالات عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية، نتائج الرصد والقياس والمراقبة، الإجراءات المتخذة للتصدى للمخاطر والفرص.