عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع تجديد الحصول على الأيزو 9001

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

ترأس الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، اجتماع مراجعة الإدارة الثانى للأمانة العامة لجامعة المنوفية طبقا لمواصفة الأيزو ٩٠٠١/ ٢٠١٥، بحضور الدكتور نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة والدكتورة وفاء زهران مدير وحدة ضمان الجودة، الدكتورة رانيا عزمى نائب مدير وحدة ضمان الجودة وأمناء الجامعة المساعدين، ومديرى عموم الإدارات العامة ومديرى الإدارات وعدد من العاملين بمختلف الإدارات.

 

يأتى هذا الاجتماع، لمراجعة الإدارة العامة لنظام إدارة الجودة ضمن فعاليات واستعدادات الجامعة لتجديد الحصول على شهادة الأيزو 9001 إصدار 2015، والاستعداد لزيارة الجهة المانحة لشهادة الأيزو Russian Register المقرر لها يومى الأربعاء والخميس ٢٥/ ٢٦ من مايو الحالى.

 

واستهل مبارك كلمته بتوجيه الشكر لجميع أبناء الجامعة ولكل من ساهم فى حصول الجامعة على شهادة الأيزو العام الماضى بفضل التعاون والتكاتف بين جميع أبناء الجامعة الذين يجمعهم روح الفريق الواحد الذى يعمل لصالح الجامعة، مؤكدا على أهمية الاستمرار لتجديد الحصول على الشهادة من خلال تطبيق معايير الجودة، موضحا أن الجامعة حريصة دائما على العمل بأنظمة الجودة وتطبيق معاييرها على كافة المستويات ليس فقط من أجل الحصول على شهادة الأيزو ولكن من أجل ضمان جودة الخدمة المقدمة بكل إدارة، وليكون نمط حياة دائم داخل الجامعة التى تعمل جاهدة لتحقيق رسالتها وتكون من الجامعات الرائدة فى تقديم الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية وتنفيذ خطتها الاستراتيجية التى وضعتها فى إطار التنمية المستدامة للدولة.

 

وأشار مبارك إلى خطة جامعة المنوفية الاستراتيجية ٢٠٢٠/ ٢٠٣٠ التى وضعتها توافقا مع استراتيجية الدولة المصرية والتى يتم تنفيذها على أرض الواقع تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنا كافة المشروعات القومية العملاقة التى تم إنشائها، ولازال هناك المزيد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التى يتبناها رئيس الجمهورية لصالح المواطن المصرى، ملقيا الضوء على مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى الذى تم افتتاحه بالأمس لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج، مما يساهم في تقليل الإستيراد وتوفير العملة الصعبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

هذا وقد شكل رئيس الجامعة لجنة لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية ووضع تقرير كل ثلاث شهور عن مدى إنجاز كل مشروع مدرج بالخطة.

 

واستعرضت الدكتورة رانيا عزمى، أجندة الاجتماع ونبذة عن مشروع إدارة الجودة بالأمانة العامة لجامعة المنوفية، وموقف قرارات وتوصيات مراجعة الإدارة السابق، والتغيرات فى العوامل الداخلية والخارجية المتعلقة بنظام إدارة الجودة، معلومات عن أداء وفعالية نظام إدارة الجودة، ومدى تحقيق أهداف الجودة، وأداء العمليات ومطابقة المنتجات والخدمات، نتائج المراجعة الداخلية، حالات عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية، نتائج الرصد والقياس والمراقبة، الإجراءات المتخذة للتصدى للمخاطر والفرص.

المنوفية جامعة المنوفية الايزو ٢٠٢٠ المشروعات مشروع مستقبل مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وضع مخدرا وتصنت علينا.. . تفاصيل جديدة في واقعة ديليفرى المعادي

أقسم بالله موجودين.. مبروك عطية: الإنترنت والفيس بوك مذكوران في القرآن

قبل ساعات من حفل زفافهما.. أول ظهور لـ بوسى برفقة هشام ربيع

سعر الذهب اليوم الأحد 22-5-2022

الأمن: القبض على عامل الدليفري صاحب فيديو التلصص خلف الباب

الأمن يكشف تفاصيل فيديو لعامل «دليفرى» بإختلاس النظر من خلف باب شقة

الهلع العصبي.. مرض مصطفى كامل الغريب يقوده لتصدر الترند

صرف مرتبات شهر مايو للعاملين بالدولة .. غدا

ترشيحاتنا

بسبب الهرمونات.. أنثى الأخطبوط تعذب عائلتها وتأكل نفسها أثناء الحمل

الداخلية تكشف غموض 82 حادثا وتضبط 1547 قضية مخدرات| فيديو

جولة الحسم .. تشكيل مان سيتي لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تركيا تستدعي السفير الأمريكي احتجاجا على بيان صادر عن السفارة

وكيل الأزهر لوفد الإعلاميين الأفارقة: أنتم تشكلون ضمير الأمة الأفريقية

وضع مخدرا وتصنت علينا.. . تفاصيل جديدة في واقعة ديليفرى المعادي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسين فهمي أبرزهم.. ماذا يفعل نجوم العالم العربى فى كان؟ صور

الأغرب.. عرض منزل للبيع بمرحاض على السلالم في أمريكا.. والسعر ملايين

احتفاء بدور المرأة.. تفاصيل احتفالية البحر الأحمر السينمائي على هامش مهرجان كان

حل نهائي.. العثور على إنزيم يمكنه إذابة البلاستيك خلال 16 ساعة

فيديو

عايش على المحاليل.. تعرض نجل الفنان محمود الليثي لوعكة صحية.. فيديوجراف

انخفاض وارتفاع في درجات الحرارة.. هيئة الأرصاد توضح موعد استقرار الطقس

أحمد حلمي: فيلم سينمائي كتبته منذ 10 سنوات قد يجمعني بمنى زكي

عائلة الموسيقار بليغ حمدي تكتشف أغنية جديدة له ويغنيها فنان كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ