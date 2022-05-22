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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كييف: التصدي لـ 9 هجمات روسية في منطقتي لوجانسك ودونباس

صدى البلد

 أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، اليوم /الأحد/ صدها لتسع هجمات للجيش الروسي في منطقتي "دونباس" و"لوجانسك" شرقي أوكرانيا.
 

وأوضحت الهيئة - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية- أن الغارات الجوية للقوات الروسية تكثفت ضد المناطق التي تشهد اشتباكات في "دونباس" و"لوجانسك".. مشيرة إلى أن الجيش الروسي شن أيضا غارات جوية على منطقتى "سومى" و"تشيرينهيف" شمال شرقى أوكرانيا.
وأشارت إلى استمرار التهديدات بشن هجمات جوية ومدفعية ضد المناطق السكنية الأوكرانية انطلاقا من الحدود البيلاروسية. 
 

من ناحية أخرى، تعرضت القنصلية العامة البولندية بمدينة (هامبورج) شمالي ألمانيا إلى اعتداء بالحجارة ورشق بطلاء بالألوان الوطنية الروسية: (الأحمر والأبيض والأزرق).
 

وأفاد راديو "بولندا الدولي" اليوم بأنه تم إضرام النيران في عدد من الإطارات بالقرب من القنصلية، مادعا إلى استدعاء خدمة الإطفاء إلى الموقع.
 

ووصلت الشرطة على الفور إلى المكان وتم فرض طوق أمني حول القنصلية وإطلاق عملية بحث عن الجناة، كما أنه تم رصد تناثر أحجرة رصف الطرق وعلب الطلاء الفارغة في الشوارع المحيطة بالقنصلية.

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