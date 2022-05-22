رئيس مدينة الغردقة يتفقد أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع

أجرى أشرف البيه، رئيس مدينة الغردقة، اليوم الأحد، جولة ببعض شوارع المدينة لتفقد سير أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع، ورصد المخالفات ومستوى النظافة في المناطق المختلفة والإشغالات.

وشدد رئيس المدينة على إزالة كل العقبات والمخالفات التي تم رصدها والتي تعوق أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع، وذلك بحضور مديرة الإدارة الهندسية، ومدير الأملاك، وقسم المشروعات بالمدينة.

وفى سياق اخر أطلقت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد وغدا الاثنين قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.

قوافل طبية

وقد انطلقت فعاليات القافلة بقرية أم الحويطات بمدينة سفاجا، على أن تستكمل فعاليتها غدا الإثنين بقرية النصر، حيث تشمل تخصصات "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".

خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت إطلاق 48 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من يوم 22 إلى 31 مايو الجاري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة.