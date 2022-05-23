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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الإثنين 23-5-2022

سعر الذهب اليوم الاثنين
سعر الذهب اليوم الاثنين

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل  تعاملات اليوم الاثنين 23 مايو 2022 وفقا لموقع gold price today.

وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1171 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات الاثنين نحو 1074 جنيها.
 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1025 جنيها.
 

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 879 جنيها.
 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين نحو 683 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين نحو 586 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين نحو 8200 جنيه.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين نحو 1.171 ألف جنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1848 دولارا للأوقية.
 

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
 

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
 

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو باقي الدول العربية

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