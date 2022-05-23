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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرح عملاق| سباق مع الزمن للانتهاء من مستشفى طوارئ كفر الشيخ الجامعي.. شاهد

مستشفى طوارئ كفر
مستشفى طوارئ كفر الشيخ الجامعي الجديد

تشهد محافظة كفر الشيخ، خلال الفترة الحالية، طفرة إنشائية غير مسبوقة في إنشاء المشروعات التنموية العملاقة بين ربوع مدن وقرى المحافظة، وخاصة في مجال القطاع الطبي والصحي، حيث تسابق جامعة كفر الشيخ، الزمن للانتهاء من إقامة أكبر مستشفى طوارئ جامعي بالدلتا، ليكون أحد المقومات الرئيسية بالمدينة الطبية الجديدة بالجامعة.

ويُعد مستشفى طوارئ كفر الشيخ تاجامعي الجديد، واحدًا من المشروعات العملاقة، التي تساهم في إحداث طفرة طبية كبرى على أرض محافظة الأمل والمستقبل، والتي تحظى باهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كونه واحدًا من المشروعات الطبية ذات الأهمية الكبرى لحاجة أبناء كفر الشيخ إلى هذه الخدمة الطبية.

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ويُساهم مستشفى طوارئ كفر الشيخ الجامعي، الذي يُجرى العمل به، على قدم وساق، في تحسين أداء الخدمة الصحية والطبية جنبًا إلى جنب المستشفى الجامعي الذي دخل الخدمة منذ ما يقرب من 4 سنوات، ويُعد إنجازًا جديدًا، طال انتظاره منذ سنوات طويلة، وتحقق بفضل الله في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

ويقع مستشفى طوارئ كفر الشيخ الجديد داخل الحرم الجامعي، على مساحة 4800 متر مربع، ويتم العمل فيه ليلاً ونهاراً لسرعة الانتهاء من إنجازه ودخوله الخدمة في أقرب وقت خلال الفترة المقبلة، وجرى وضع حجر أساس هذا المستشفى، في عهد رئيس الجامعة السابق، الدكتور ماجد القمري، وفي حضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، ومفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، ومحافظ كفر الشيخ الأسبق، اللواء السيد نصر.

 

ويتكون مستشفى الطوارئ الجديد من طابق أرضي بالإضافة إلى 8 طوابق متكررة ويضم  360 سريرًا من بينهم 45 سرير طوارئ، و160 سرير إقامة و42 سرير عناية مركزة، و30 حضانًا، و12 سرير غسيل كلوي، و 14 غرفة عمليات صغرى وكبرى، إضافة إلى أقسام التحاليل والأشعات الطبية.

 

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في تصريحات سابقة، أن المستشفى يضم 4 قاعات محاضرات علمية بسعة 160 شخصًا، وقسم خاص للعلاج الطبيعي والتأهيل على مساحة 600 متر مربع، مشيرًا إلى أنه سيجرى تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية وفقًا للمواصفات القياسية العالمية، عقب الانتهاء من تشييده.
 

وأشار إلى أن هذا المستشفى يعد إضافة كبيرة للمدينة الطبية بالجامعة مع مركز الأورام الجديد الجاري إنشاؤه حاليًا على مساحة 2200 متر مربع، بالإضافة إلى المستشفى الجامعي الجديد الذي يُساهم في تحسين المنظومة الطبية والصحية بالمحافظة وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع صحة المواطن والاهتمام بها على رأس الأولويات.

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