أكبر قبيلة بشرية بدائية في الأمازون مهددة بالانقراض.. ما القصة؟

داخل أعمق خنادق الأمازون ، يُطلق على ما يقرب من 100 قبيلة اسم أكبر موطن للغابات المطيرة في العالم، ومن بين هؤلاء القبائل التي تعتبر الأكثر تعرضاً للخطر على وجه الأرض، هي مجموعة "أوا".

لكن مستقبلهم على المدى الطويل قد يكون موضع شك، حيث كان شعب أوا في منطقة محفوفة بالمخاطر بسبب قطع الأشجار غير القانوني ، مما قد يقضي عليهم تمامًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

منذ عام 1800 ، بدأ الأوا في تبني أسلوب حياة بدوي بعد أن بدأ المستوطنون الأوروبيون في مهاجمة المنطقة ، ومنذ ذلك الحين تمكنوا من الحفاظ على معظم ثقافتهم.

ومع ذلك ، مع تعرض منطقة الأمازون لموجات من التطورات ، يقاتل أفراد القبائل الآن لحماية كل من تقاليدهم التي تعتمد على الصيد وجمع الثمار وحياتهم.

هذا على عكس القبائل الأخرى التي يعيش أعضاؤها على المساعدات الحكومية، ومع بقاء 80 عضوًا فقط ، السؤال هو إلى أي مدى يمكن لـ أوا البقاء على قيد الحياة؟

قبل وصول المستعمرين البرتغاليين منذ أكثر من 500 عام ، كانت أوا في ولاية بارا في شمال البرازيل ، حيث استقروا في قرى صغيرة وزرعوا المحاصيل.

ومع ذلك ، أدى وصول المستعمرين إلى انتفاضات وثورات ، وهاجر القبيلة شرقًا إلى مارانهاو، وهناك ، صادفوا قبيلة أكبر ، Guajajara ، وتم إبعادهم عن المنطقة.

في نهاية المطاف ، تبنى شعب أوا ، الذين يكافحون من أجل إيجاد مكان للاستقرار ، أسلوب حياة بدوي يتمسكون به حتى يومنا هذا.

اختار بعض الأعضاء الإقامة في محمية Alto Turiaçu المحمية ، لكن هناك آخرين يفضلون الاستمرار في الحركة ، مما يخلق انفصالًا بينهم وبين بقية الحضارة.

اللغة الرسمية لشعب أوا هي Guaja ، إحدى لغات Tupi-Guarani، ولقد استمروا في تكريم وطنهم الأصلي وتاريخهم باستخدام القوس والسهام.



بينما أصبح أوا المستقرون أيضًا رماة ماهرين من خلال مصادرة البنادق من الصيادين ، إلا أنهم يحتفظون بقوس مصنوع بخبرة ومجموعة من الأسهم في حالة نفاد الذخيرة.

يتم تشجيع الأزواج من قبل زوجاتهم على استخدام الغابة لاصطياد لحوم الطرائد الوفيرة ، ولكن ليس كل شيء جاهزًا للاستيلاء عليه.

لديهم أيضًا نهج محترم تجاه الطبيعة الأم ، ويرفضون أكل الكابيبارا المقدس ، وهو مخلوق يرمز إلى البقاء في المناطق الخطرة وحكمة المياه ، وكذلك النسر.

يرفض الأوا أيضًا أكل الخفافيش حيث يُقال إنها تسبب الصداع ، وكذلك الطيور الطنانة لأنها صغيرة جدًا بحيث لا يمكن تناولها.

يتم اصطياد الحيوانات الأخرى فقط في أوقات محددة من العام ، للحفاظ على مستقبل أوا ومستقبل الغابة، ويمتد الارتباط القوي لشعب أوا بالطبيعة إلى الغابة وسكانها الآخرين.

على سبيل المثال ، إذا وجد أفراد القبائل حيوانًا رضيعًا أثناء الصيد ، فسوف يجلبونه معهم لتربيته كما لو كان طفلهم.

نظرًا لكونهم حراس حيوانات أليفة، فإن معظم العائلات لديها حيوانات أكثر من البشر ، وتهتم بمخلوقات مثل الراكون التي تشبه المعاطف إلى الخنازير البرية والنسور الملكية والقرود المفضلة لديهم.

تحظى القردة بالتبجيل لدرجة أنها تُعتبر مصدرًا مهمًا للغذاء ، فبمجرد اندماج قرد صغير في عائلة أوا وإرضاعه ، لن يُذبح أبدًا ليأكل، حتى إذا عاد القرد إلى الغابة ، فسوف يتعرف عليه الأوا إلى الأبد على أنه هانيما، جزء من العائلة.

تهديد يواجه وجودهم

واجه الأوا فظائع مروعة تهدد وجودهم، جاء أولاً تفشي الجدري الذي أعقب استعباد المستوطنين البرتغاليين في أوا.

نجوا من ذلك ، لكنهم واجهوا لاحقًا الانقلاب البرازيلي عام 1964 ، والذي تضمن الإبادة الجماعية والتعذيب والاغتصاب والقبض على العديد من القبائل الأصلية في منطقة الأمازون التي قاوم أعضاؤها الاندماج في المجتمع البرازيلي الحديث.

وأحدث تهديد لتقويض حقوق مجموعات السكان الأصليين هو صناعة قطع الأشجار، ومن الواضح أن قطع الأشجار ينطوي على فقدان الأشجار من الغابات المطيرة ، لكنه أودى أيضًا بحياة الناس.

حتى أن القاضي البرازيلي كارلوس دو فالي ماديرا وصف الأزمة بأنها "إبادة جماعية" حقيقية بعد أن بنى قاطعو الأشجار مستوطنات غير قانونية وإدارة مزارع الماشية. وبحسب ما ورد قام مسلحون مأجورون مسدسات بمطاردة أوا.



على الرغم من مبادرات مثل حملة البقاء على قيد الحياة والمؤسسة الهندية الوطنية (FUNAI) التي تعمل على دعم أوا ، فإن التهديدات المستمرة بقطع الأشجار غير القانوني والملاريا والصراعات القبلية مع قبيلة كابور قد تركت المجموعة في موقف محفوف بالمخاطر.

في عام 2011 ، قتل قاطعو الأخشاب بشكل غير قانوني فتاة آوا تبلغ من العمر 8 سنوات بحرقها ، بعد أن عُثر عليها وهي تبتعد عن قريتها ، والتي وقعت في المنطقة المحمية بولاية مارانهاو.

بالنسبة لأفراد القبيلة الآخرين ، كان يُنظر إلى هذا على أنه تحذير مريض لشعب أوا الذين بقوا في المنطقة المحمية، وقُتل ما يقرب من 450 من السكان الأصليين بين عامي 2003 و 2010 ، وفقًا لتقرير صادر عن المجلس التبشيري للسكان الأصليين.



ومن ثم ، فإن محنة أضعف قبيلة في العالم لا تزال تتكشف للأسف، نظرًا لتدمير 35٪ من أراضي أوا المحمية قانونًا ، فقد أصبحت المنطقة الأصلية الأسرع اختفاءًا في منطقة الأمازون البرازيلية.



على أمل إنقاذ الغابات ، يواصل الأوا الكفاح من أجل البقاء ، حيث استمر بعض الذين ظلوا بعيدين عن الاتصال في التحرك ، من أجل الاستمرار في العيش.