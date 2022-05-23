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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو لإيهاب جلال: ابعد عن تدعيم الأهلي في الدوري.. فيديو

ميدو
ميدو

انتقد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، الاتفاق بين الأهلي وإيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، بشأن ترك لاعبي الأهلي الدوليين لخوض مواجهة إيسترن كومباني في الدوري.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: «أوجه التحية لرابطة أندية الدوري الممتاز على الموافقة على تأجيل لقاء الأهلي وإيسترن كومباني ، وأوجه التحية أيضا لمسؤولي إيسترن كومباني على عدم ممانعتهم لتأجيل لقاء الأهلي».

واختتم حديثه قائلا: «إذا تم الاتفاق بين الأهلي وإيهاب جلال على ترك بعض لاعبي الأهلي الدوليين لخوض مواجهة إيسترن كومباني، وقتها سيكون إيهاب جلال يدعم الأهلي في الدوري المحلي، وهذا سيكون خطأ، لا بد أن يكون هناك عدل، وإذا وافق إيهاب جلال على طلب الأهلي، فبذلك إيهاب جلال سيكون داعما للأهلي في الدوري، مهمتك الوطنية أهم من أي فريق في مصر».

 

يُذكر أن رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الأهلي وإيسترن كومباني، التي كان مقررًا لها يوم 25 مايو الجاري ليوم 15 يونيو المقبل، بسبب ارتباط الفريق الأحمر بمباراة الوداد المغربي، المقرر لها 30 مايو الجاري، على مركب محمد الخامس، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية، تأجيل مباراة الأهلي وايسترن كومباني في بطولة الدوري الممتاز بشكل رسمي.

وكان من المفترض أن تقام مباراة الأهلي وايسترن كومباني ضمن منافسات الجولة 14 من دوري we المصري، في الـ25 من شهر مايو الجاري.

وقررت رابطة الأندية تأجيل مباراة الفريقين إلى 15 يونيو المقبل في التاسعة مساءً على ملعب الأهلي WE السلام.

ويأتي قرار تأجيل مباراة الأهلي أمام ايسترن كومباني، بسبب خوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا في الـ30 من الشهر الجاري أمام الوداد المغربي.

احمد حسام ميدو الزمالك الأهلى إيهاب جلال منتخب مصر ايسترن كومباني

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