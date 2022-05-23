عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قليل السعرات الحرارية.. طريقة تحضير الباتون ساليه

الباتون ساليه
الباتون ساليه

الباتون ساليه من المعجنات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، فهو يحتوي  على كميات قليلة من السعرات الحرارية ومفيد للصحة،  وذو مذاق لذيذ.

 

txt

مفيدة للأطفال .. طريقة تحضير شوربة الجبن

txt

طريقة عمل المسقعة بالبشاميل

 

مقادير الباتون ساليه

3 كوب دقيق أبيض
كوب إلا ربع زبدة لينة
كوب إلا ربع ماء دافئ
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
2 ملعقة كبيرة سكر
2 ملعقة صغيرة ملح

مقادير وجه الباتون ساليه:
1 بيضة كبيرة مخفوقة
نصف كوب كمون صحيح
1 ملعقة صغيرة حليب سائل

خطوات تحضير الباتون ساليه

في وعاء صغير ضعي الماء والزبدة، ثم نسخنهم على نار هادئة حتى تذوب الزبدة ويصبح الماء دافئ.

في بولة ضعي الدقيق والخميرة والسكر والملح، ونخلطهم.

ضيفي خليط الماء مع الزبدة إلى البولة، ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة.

أدهني بولة أخرى بالزيت، ونضع فيها العجينة، ثم نغطيها ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة على الأقل حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ونبطن الصينية بورقة زبدة.

ضعي الكمون على طبق واسع ومسطح.

نأخذ مقدار كرة صغيرة من العجين، وعلى سطح صلب نشكله على هيئة أصابع طولية ورفيعة، ونغمس أحد جوانبه في الكمون، ثم نرصه متباعد في الصينية.

ثم أخفقي البيضة والحليب في بولى، وندهن بها الباتون ساليه، ونتركه لمدة 10 دقائق.

ندخل الباتون ساليه الفرن لمدة 10 دقائق وحتى ينضج ويكتسب اللون الذهبي.
 

الباتون ساليه مقادير الباتون ساليه خطوات تحضير الباتون ساليه فوائد الباتون ساليه Food

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

«عليا الطلاق أبوظ الجوازة».. لماذا هددت بوسي الحضور ومن هو هشام ربيع زوجها ؟

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

موسمان بـ2 مليون دولار .. تفاصيل صفقة انضمام بن شرقي لـ الأهلي

شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر قريبا واستقرار المعسل

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

رزع الباب.. تفاصيل خناقة محمد محمود مع موسيماني واستبعاده من الفريق

النيابة العامة تقدم زوج المجني عليها ماري مجدي للمحاكمة الجنائية

ترشيحاتنا

هدفان في دقيقتين.. علاء وأوباما يسجلان للزمالك أمام أسوان بالكأس

الأرصاد عن العاصفة الترابية بالعراق والكويت: بعيدة عن مصر ولن نتأثر بها

نقل مفيد فوزي إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة حزنا على وفاة سمير صبري

طالبة مصرية تبتكر طريقة الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد وطاقة

القومي للمرأة يرد على عمرو واكد: إحنا دولة قانون.. ولن نترك حق سيدات مصر

رئيس بيلاروس: الغرب يريد تقسيم أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مشروب الزعفران.. فوائده للرجال والبصر

أفضل طريقة لتحضير سلطة الرنجة في 10 دقائق

طريقة عمل القهوة العربية بالزعفران

إيشوريا راي الإيرانية.. لماذا أثارت الموديل مهلقا جابري الجدل في مهرجان كان؟

فيديو

حيلة شيطانية .. رجل وزوجته يسرقان سيارة في النزهة فكانت المفاجأة “فيديوجراف”

وزنه 200 كيلوجرام.. هاشتاج ينجح في علاج شاب سعودي يعاني ممن السمنة

دخل راسه جوا عربيتي.. سالي عبد السلام تروي تفاصيل تعرضها للتحرش

اتصلت بالنجدة .. تفاصيل تحرير شيرين محضر عدم تعرض ضد حسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ