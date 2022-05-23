قليل السعرات الحرارية.. طريقة تحضير الباتون ساليه

الباتون ساليه من المعجنات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، فهو يحتوي على كميات قليلة من السعرات الحرارية ومفيد للصحة، وذو مذاق لذيذ.

مقادير الباتون ساليه

3 كوب دقيق أبيض

كوب إلا ربع زبدة لينة

كوب إلا ربع ماء دافئ

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة صغيرة ملح

مقادير وجه الباتون ساليه:

1 بيضة كبيرة مخفوقة

نصف كوب كمون صحيح

1 ملعقة صغيرة حليب سائل

خطوات تحضير الباتون ساليه

في وعاء صغير ضعي الماء والزبدة، ثم نسخنهم على نار هادئة حتى تذوب الزبدة ويصبح الماء دافئ.

في بولة ضعي الدقيق والخميرة والسكر والملح، ونخلطهم.

ضيفي خليط الماء مع الزبدة إلى البولة، ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة.

أدهني بولة أخرى بالزيت، ونضع فيها العجينة، ثم نغطيها ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة على الأقل حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ونبطن الصينية بورقة زبدة.

ضعي الكمون على طبق واسع ومسطح.

نأخذ مقدار كرة صغيرة من العجين، وعلى سطح صلب نشكله على هيئة أصابع طولية ورفيعة، ونغمس أحد جوانبه في الكمون، ثم نرصه متباعد في الصينية.

ثم أخفقي البيضة والحليب في بولى، وندهن بها الباتون ساليه، ونتركه لمدة 10 دقائق.

ندخل الباتون ساليه الفرن لمدة 10 دقائق وحتى ينضج ويكتسب اللون الذهبي.

