رسالة شكر من النني لأسرته وزملائه بـ آرسنال بعد انتهاء الدوري الإنجليزي

وجه محمد النني نجم ارسنال والمنتخب رسالة شكر لأسرته وزملائه بالفريق عقب انتهاء بطولة الدوري الانجليزي.

ونشر محمد النني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” صور له بصحبه أسرته وزملائه بالفريق وعلق :"هؤلاء الأشخاص هم السبب في أنني أريد أن أتحسن كل يوم، عائلتي المحبوبة، زملائي الداعمين لي وجماهير أرسنال الرائعة، أنا شاكر لهم ولكل عائلة أرسنال على دعمهم ودفعي دومًا للأمام.

توج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2021 - 2022 عقب الفوز على أستون فيلا بثلاثية مقابل هدفين، في إطار منافسات الأسبوع الثامن والثلاثين من مسابقة البريميرليج.

ومن المقرر أن يبدأ الدوري الإنجليزي لموسم 2022-2023 يوم 6 أغسطس 2022 المقبل.