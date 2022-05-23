تراجع البامية والطماطم.. انخفاض 50% في أسعار بعض الخضروات بالأسواق |تفاصيل

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن هناك انخفاضا في أسعار بعض الخضراوات والفاكهة بنسب تتراوح 30% بين 50%.

وأضاف “النجيب”، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، "المشروعات الزراعية والتوسع الأفقي في الزراعة يحدث وفرة في السلع والخضروات والفاكهة".

وتابع نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة "لا توجد ندرة في أي منتج زراعي، ولدينا فائض أولي يصل لـ 5 ملايين طن يتم تصديره مثل الموالح والبطاطس والبصل والتمور".

وأكد "انخفاض أسعار الفاصوليا والباذنجان والخيار والفلفل بنسبة تصل لـ 30%، وانخفاض يصل لـ 50% في أسعار البامية وورق العنب والطماطم".