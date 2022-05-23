أحمد موسى: الخطيب وش السعد.. والأهلي هيرجع بكأس أفريقيا.. فيديو

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن أمنيته بفوز الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر الاثنين المقبل أمام الوداد المغربي.

وقال موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «الأهلي سيخوض اللقاء النهائي يوم الاثنين المقبل في المغرب، ومن المقرر أن يترأس الخطيب البعثة»، معلقا «الخطيب وش السعد وإن شاء الله يرجع بالبطولة».



وأوضح موسى أن الأهلي يجري ترتيبات بشأن الجمهور المقرر سفره إلى المغرب، مشيرا إلى أن الأحمر طالب بتخصيص نصف المدرجات لجمهوره؟.

وأكمل موسى : «الأهلي في حالة اجتماعات مستمرة، والرسالة وصلت إلى الاتحاد الأفريقي وتم اختيار فيكتور جوميز، وهو حكم محترم لا توجد مشكلة بشأنه، يتسم بشخصية قوية في الملعب، ولا يخرج إنذارات كثيرة».