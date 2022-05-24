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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذيرات عاجلة من الأرصاد السعودية بسبب العواصف الترابية

عواصف في السعودية
عواصف في السعودية

أصدر المركز الوطني السعودي للأرصاد تحذيرات بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض ونجران وحائل وعسير والقصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشمالية والجوف.

وأوضح مركز الأرصاد السعودي في أن منطقة الرياض ستشهد عواصف رملية، تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية. كما تشهد منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وإلى منطقة الحدود الشمالية ستشهد أتربة مثارة، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وحزم الجلاميد وعرعر، وتستمر حتى الساعة الرابعة صباحا.

وتشهد منطقة الجوف رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدن في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبوعجرم ودومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى مساء الثلاثاء.

ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدن في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدن في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المدينة المنورة واليتمة ووادي الفرع والحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة حتى مساء الثلاثاء.

 

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