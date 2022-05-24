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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيريرا يشيد بأداء محمد عواد بعد التصدي لركلتي جزاء أمام أسوان

فيريرا
فيريرا

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التحدث عن تألق محمد عواد وتصديه لركلتي جزاء أمام أمام أسوان في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وقال: "عواد قام بدوره كحارس مرمى و الذي تكمن مهمته في التصدى لكرات لاعبي الخصم و كان من الطبيعي أن يتصدى للركلتين".


وفاز فريق الزمالك على أسوان بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر ليتأهل الأبيض للمباراة النهائية.
 

وينتظر الزمالك الفائز من لقاء بتروجت أمام الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الثمانية لملاقاته في النهائي.

فيريرا الزمالك محمد عواد أسوان

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