بخطوات سهلة.. طريقة تحضير الفرابتشينو في المنزل

تعتبر طريقة تحضير الفرابتشينو من المشروبات الشهية واللذيذة التي يمكن تحضيرها في المنزل بدون شرائها بمبالغ باهظة من الكافيهات، وسوف تنال نفس المذاق الذي نحصل عليه عند شرائه جاهزا .



وقدم الشيف محمد حامد عبر حسابه الرسمي على فيس بوك طريقة تحضير الفرابتشينو بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل، وهو من المشروبات العالمية التي يحبها الكثيرون، ويمكن تحضيرها بأبسط الخطوات والتكاليف، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة تحضير الفرابتشينو

طريقة تحضير الفرابتشينو



مقادير طريقة تحضير الفرابتشينو :

قهوة سريعة الذوبان.

لتر حليب.

نصف كوب سكر.

آيس كريم فانيليا .



طريقة تحضير الفرابتشينو :

- نخفق القهوة سريعة الذوبان مع السكر والقليل من الماء باستخدام المضرب الكهربائي، ثم في الخلاط نضع الحليب والآيس كريم ونخلطهم جيداً .

- ثم نصب الخليط في كاسات التقديم، ونضع على الوجه خليط القهوة والسكر "الفوم" ويقدم مشروب الفرابتشينو .