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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: الدولة المصرية تسعى لـ الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية

صدى البلد

قال الدكتور منجي بدر، وزير مفوض وخبير في التنمية، إن بعد نصر أكتوبر وبداية الانفتاح الاقتصادي، مال الاقتصاد المصري إلى الخدمات، منوهاً أن قطاع الخدمات من القطاعات الهامة في التنمية، وعلى الرغم من ذلك يتأثر بأي أحداث إقليمية أو دولية، معقباً: "يعني معدل التأثير فيه عالي جداً". 

وأضاف منجي بدر خلال لقائه على قناة "صدى البلد"، أن بعدها عاد الاقتصاد المصري مرة ثانية إلى الاقتصاد الإنتاجي، ألا وهو الزراعة والصناعة، مشيراً إلى أن المفكرين الاقتصاديين في السبعينات والثمانينات مالوا إلى نظرية النفقات النسبية، موضحاً أن النفقات تعني وجود مساحة محددة من الأرض وكمية من المياه، ويقوم الشخص بـ إنتاج المحاصيل بها بما يعود عليه بعائد أكبر بعيداً عن الأمن الغذائي.

وتابع وزير مفوض وخبير في التنمية، أن الدولة المصرية تسعى إلى الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، مشيراً إلى السياسات التي اتبعتها الدول لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ألا وهي اتباع سياسات تميل إلى الاشتراكية، معقباً: "أي لابد الإنتاج بغض النظر عن التكلفة".

وأشار منجي بدر إلى الرئيس السيسي حينما قال إن استصلاح الفدان في الصحراء يُكلف ما بين 200 ألف إلى 300 ألف جنيه مصري.

خبير نصر اكتوبر قناة صدي البلد الرئيس السيسي الدكتور منجي بدر

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