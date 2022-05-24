عضو بالشيوخ: الحوار الوطني مفتوح لكل الآراء لمناقشة مشكلات المجتمع ووضع الحلول

قال عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب أرسلت خطابات رسمية إلى عدد كبير من الأحزاب، والمؤسسات، والشخصيات العامة، تطلب منهم مشاركة الرأي في الموضوعات المقترحة، والأهداف، والآليات لإدارة الحوار الوطني.

وأضاف عماد الدين حسين أثناء استضافته ببرنامج"صباحك مصري" المذاع على فضائية "أم بي سي مصر"، أن الحوار الوطني سوف يكون حوارا مجتمعيا شاملا، مؤكداً أن موعد الحوار الوطني لم يحدد حتى الآن، ولكنه سوف يتم خلال أسابيع قليلة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني سوف يحقق جزءا كبيرا من كل ما يصل إليه المواطنون، مضيفاً أن الحوار الوطني مفتوح لكل الأراء لمناقشة مشكلات المجتمع وتقديم حلول لها.

وأشار قائلاً:" من يعتقدون الأداء الديمقراطي في الحوار الوطني يقود إلى 10 من 10 واهمون ومش هيحصل، لكن لو بقى 7 من 10، يبقى ممتاز".