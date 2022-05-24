محافظ الشرقية يهنئ النائبة هند حازم لحصولها على الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اللاعبة هند حازم عضو مجلس النواب لحصولها على الميدالية الذهبية في بطوله العالم للبوتشا والتي أقيمت خلال الفترة من إلى 23 مايو الجاري بمدينه جوهانسبرج بدولة جنوب أفريقيا ، وذلك بعد أن نجحت في الفوز علي لاعبه جنوب أفريقيا بنتيجة 4/1 وتحقيق أول ميدالية ذهبية للبعثة المصرية متمنياً لها مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم مصر عاليا في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

كما هنأ المحافظ لاعبي البعثة المصرية لمنتخب البوتشا المشاركين في بطولة إفريقيا المُقامة في جنوب إفريقيا والذين استطاعوا تحقيق 3 ميداليات ما بين ميداليتين ذهبتين وميدالية برونزية حيث حققت اللاعبة هند حازم الميدالية الذهبية الأولي لمنتخب مصر للبوتشا في الفئة الطبية bc4، بينما حصد عبد الرحمن سعد الميدالية الذهبية الثانية للفئة الطبية bc3، وفاز عمرو سعد بالميدالية البرونزية للفئة الطبية Cb2.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماما كبيراً في دعم قطاع الرياضة والرياضيين وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات ، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في المساهمة الجادة لإعداد الشباب بدنياً وفكرياً وتنمية قدراتهم بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.

يذكر أن "البوتشا" عبارة عن كرة إسفنجیة بغطاء من الجلد محیطها لا يتعدَ 270 مللیمترا ووزنها 275 جراما "الكرة الجاك" وكل لاعب يحاول أن تقترب كراته الـ6 الزرقاء أو الحمراء من تلك الكرة، وهذه اللعبة حسبما يوضح هي لعبة فردیة وزوجیة وجماعیة، في 4 أشواط، وتأخذ 4 مستویات تتعلق بالتصنیف الطبي لكل لاعب.